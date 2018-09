Balears mostra el millor de la seva gastronomia a Madrid Fusió

Actualizado 27/1/2010 19:17:02 CET

La consellera d'Agricultura, Mercè Amer, i el director general de Recerca, Desenvolupament i Investigació, Pere Oliver, acompanyats del gerent del ParcBIT, Vicenç Matas, van visitar avui la VII Cimera de Gastronomia Madrid Fusió que acull, per primera vegada, la participació d'una empresa mallorquina. L'objectiu de la visita ha estat el de, a més de conèixer als participants de les Illes, avaluar la possibilitat de celebrar un dia de les Illes Balears en la pròxima celebració d'aquesta fira gastronòmica.

El Consell Regulador de Sobrassada de Mallorca compte per primera vegada amb un estand a Madrid Fusió, que comparteix amb l'Associació de Periodistes Gastronòmics de les Balears i l'empresa MemSiSurt (MSS). La participació d'aquesta empresa mallorquina s'emmarca dins del programa d'accions específiques que ha posat en marxa la Direcció General de Recerca, Desenvolupament i Investigació per divulgar els projectes d'R+D de les companyies de l'Illa.

Així, MSS s'encarrega d'investigar i innovar al camp de la gastronomia. Per a la present edició de Madrid Fusió, MSS ha presentat 'Sabors]de sa Terra', sals aromàtiques elaborades a partir de productes balears com la sobrassada, el formatge, el licor d'herbes, el botifarró i el tomàquet de ramallet. L'acollida d'aquests productes per part del públic de l'esdeveniment ha estat molt positiva.

Així, Amer va comentar que "a les Illes, per causa de les característiques del nostre territori limitat, hem d'apostar per les marques de qualitat. Diferenciar els nostres productes en qualitat és la millor forma de donar sortida a la producció d'aquesta terra".