CCOO de Menorca demanda al Govern mesures urgents per donar resposta a la situació que viu el sector de bijuteria

Actualizado 31/3/2008 20:30:43 CET

MENORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

CCOO de Menorca va reclamar avui al Govern que adopti mesures urgents per donar resposta a la situació "preocupant" que viu el sector de bijuteria. Des del sindicat, el seu secretari general a l'illa, Ramón Carreras, va insistir en la necessitat d'afrontar aquest problema de manera global i va recordar la demanda de l'organització de crear un Pla Industrial actuant de manera transversal.

Carreres va argumentar que el sector industrial, "en especial el bijuter", pateix problemes a causa de la competència de països asiàtics i per "la falta de polítiques actives, que fins ara no han existit", va precisar. Segons va dir, s'hauria de produir "un canvi importantíssim" aprofitant que per primera vegada a la història "a Madrid, Palma i Menorca" mana el mateix color polític.

El líder sindical va ser especialment crític amb el desenvolupament de les taules de negociació del pacte per la competitivitat que impulsa el Govern.

Els resultats de la 'submesa' que ha d'abordar la R+D+I "són, fins ara, totalment insuficients". Va afegir que a l'esmentada taula "es parla molt" d'innovació en el sector turístic, però "no es parla d'això respecte el sector industrial; que és el que necessita, en especial el de la bijuteria".

Carreres va realitzar aquesta valoració durant la presentació de 29 cursos de formació contínua que ofereix el sindicat dirigits a treballadors en actiu, fixos discontinus i autònoms.