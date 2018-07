Un centenar treballadors de Quesería Menorquina es concentren per sol·licitar la continuïtat de la fàbrica de Maó

Actualizado 28/2/2011 15:11:59 CET

Un centenar de treballadors de la fàbrica de Quesería Menorquina, propietat del grup Nueva Rumasa, s'han concentrat aquest dilluns davant de les instal·lacions de la planta ubicada al polígon Industrial de Maó per sol·licitar la continuïtat de la fàbrica.

Fent front a la intensa pluja, els operaris no han parat de xiular i de fer onejar pancartes i fins i tot van arribar a paralitzar durant uns minuts el trànsit a l'envair una glorieta pròxima a la planta.

La portaveu del Comitè d'Empresa, Margot Sastre, ha assenyalat que la mobilització d'aquest dilluns és "un primer pas" abans de la concentració que portaran a terme de manera conjunta tots els treballadors que pertanyen al grup de Ruiz-Mateos prevista per al pròxim 12 de març a Madrid.

L'objectiu d'aquesta marxa és reclamar a Nueva Rumasa els més de tres milions d'euros que deu en salaris i defensar els aproximadament 5.000 llocs de treball que integren la seva plantilla.

Sastre ha indicat que les línies de producció estan "gairebé paralitzades" a la planta de Quesería Menorquina. "Treballem amb comptagotes", ha denunciat la portaveu del Comitè d'Empresa, qui ha puntualitzat que els treballadors tan sols van treballar un dia i tan sols durant unes hora la setmana passada.

"La solució a aquesta problemàtica passa perquè està fàbrica es posi en mans d'algú que estigui disposat a gestionar-la", ha remarcat Sastre. En aquest punt, no ha volgut aprofundir sobre la possibilitat que el grup Ruiz-Mateos es desprengui de la planta menorquina.

"Totes les parts implicades en aquest conflicte estan treballant intensament per trobar com més aviat millor una solució", ha remarcat. En aquest sentit, Sastre ha apuntat la necessitat que la resolució arribi en un breu termini de temps ja que "com més temps passi més perill corre la fàbrica i més complicat resultarà recuperar-se".

La portaveu del Comitè d'Empresa ha declinat donar a conèixer les negociacions concretes que s'estan portant a terme a dia d'avui. Tot i això, ha concretat que els treballadors estan satisfets amb el suport que han obtingut per part del Govern i del Consell insular.