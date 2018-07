El Consell lliura un xec de 500 euros a deu alumnes de la UIB que van estudiar a una altra universitat el passat curs

Actualizado 27/1/2010 18:55:06 CET

La presidenta del Consell de Mallorca, Francina Armengol, va lliurar avui un xec de 500 euros a una representació dels deu alumnes de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que el passat curs va estudiar a una altra universitat d'Espanya o Europa, gràcies a un programa de mobilitat -com les beques Erasmus o Sicue-.

Durant l'acte, Armengol va mostrar el seu agraïment als estudiants per la seva formació "intensa i variada" i ha remarcat la importància que la societat mallorquina sigui "competitiva" i estigui formada per persones que presentin "valors afegits" com l'educació.

Per la seva banda, el conseller de Cultura i Patrimoni, Joan Font, ha destacat "l'experiència inoblidable" viscuda pels alumnes i ha indicat que el fet d'haver pogut acudir altres centres educatius no només els ha permès conèixer noves cultures i llengües, sinó també diferents formes d'interpretar la formació.

La rectora de la UIB, Montserrat Casas, va agrair a la institució insular aquesta "implicació" en l'educació dels alumnes de la seva universitat. Segons ha remarcat, la vivència els enriqueix a nivell personal, acadèmic i professional.

Els alumnes que es van beneficiar de la beca del Consell han estat Aina Maria Serra, Helena Vañó, José Antonio Pérez, Laura Sanz, Maria del Mar Bassa i Kamila Kowalczyk (Erasmus) i Daniel Amat, Antoni Cicerol, Luis Miquel Quinzo i Laura Croix (Sistema d'Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols).