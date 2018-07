El Consell posa en marxa una plataforma perquè els ciutadans comparteixin cotxe en els seus desplaçaments

Actualizado 26/1/2011 14:48:51 CET

El Consell de Mallorca ha posat en marxa una plataforma web perquè els ciutadans de l'illa puguin compartir cotxe en els seus desplaçaments i, d'aquesta manera, fomentar un ús més racional del vehicle privat i reduir, tant les emissions de CO2 a l'atmosfera, com els embussos en les ciutats.

El conseller insular de Cooperació Local i Interior, Miquel Rosselló, acompanyat per la directora insular d'Assessorament Municipal, Maria Orts, ha remarcat que aquesta iniciativa suposa donar "un pas més" cap a la mobilitat sostenible i l'estalvi d'energia. A més, ha destacat que es tracta d'una reivindicació sol·licitada en els diferents fòrums d'Agenda Local 21 dels municipis.

En concret, aquesta nova mesura es desenvolupa a través d'una plataforma web, accés de la qual es troba en la pàgina del Consell de Mallorca, on els usuaris es podran registrar i veure els trajectes que realitzen les altres persones, o crear-se el seu propi desplaçament. A més, escriuran les seves preferències -com, per exemple, si desitgen conduir ells- i posar-se en contacte, sense intermediaris, amb altres usuaris mitjançant l'adreça de correu electrònic.

La plataforma ha suposat un cost per al Consell de 3.300 euros, si bé a això cal afegir el preu dels tríptics (100 euros cada 5.000 exemplars-. A més, la campanya també conté falques de ràdio i insercions en premsa escrita ja que, segons el Consell, el seu "èxit o fracàs" resideix en la difusió i en la conscienciació per part dels ciutadans.

Orts ha explicat també que la plataforma no només servirà per "moure's per l'illa", sinó que també serà "molt interessant" per a les persones que desitgin viatjar per qualsevol altre punt del món, ja que s'interconnecta amb altres plataformes i permet compartir el cotxe en qualsevol país.

Els fullets editats es distribuiran a ajuntaments, escoles i a les diferents associacions empresarials i socials. A més, les pàgines web dels consistoris podran linkar, mitjançant un bàner, amb la del Consell de Mallorca per accedir a aquest nou servei.

Tot i això, es pot accedir directament a la plataforma a través de la direcció www.compartir.org, on es poden veure les persones inscrites per fer un desplaçament semblant, veure les seves preferències i així com una sèrie de dades per facilitar la reunió de companys de viatge. El servei és gratuït i sense intermediaris.