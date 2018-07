Desestimen el recurs de Pastor contra el pagament de les sancions pel pont de Es Riuet

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -





La sala del contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha desestimat el recurs de súplica interposat per l'alcalde de Manacor, Antoni Pastor, per la imposició de les sancions que es van decretar contra ell per no executar una sentència ferma d'aquesta institució en la qual es va dictar la demolició del pont de Es Riuet de Porto Cristo.

El president de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJIB, Gabriel Font, ha informat del contingut d'aquesta resolució als mitjans de comunicació. La sala va imposar a Pastor una sèrie de terminis per executar la demolició del pont, que l'Ajuntament ha anat incomplint de manera reiterada.

Per aquesta raó, finalment es van decretar mesures coercitives contra Pastor, que incloïen el pagament d'una sanció de mil euros cada quinze dies, que va començar a ser efectiva el passat 15 d'octubre, de manera que l'alcalde de Manacor acumula a dia d'avui un deute de 4.000 euros en concepte de sancions endarrerides, que haurà de pagar de la seva butxaca.

El president de la Sala ha deixat patent "la voluntat" expressada per l'alcalde de Manacor de demolir el pont. Tot i això, ha suposat que aquesta dilació dels terminis respon a la "trama burocràtica-administrativa" que suposa l'execució de la sentència.

ANTECEDENTS

Font ha explicat que l'Ajuntament de Manacor ha aprovat dos decrets, en 2000 i 2001 respectivament, en els que es va acordar l'aprovació del projecte de construcció del pont de Es Riuet i la seva adjudicació a una empresa constructora.

Tot i això, es va presentar un recurs contra el projecte per part de 17 persones afectades d'una finca veïna, als quals la Sala del contenciós Administratiu va donar la raó i ha declarat nuls els decrets municipals.

La justificació per anul·lar els decrets ha estat que havia "una vulneració flagrant" del reglament de planejament urbanístic perquè havia hagut unes modificacions substancials en el traçat del pont respecte al que permetien les normes subsidiàries. A més, aquesta infraestructura no estava inclosa en el Pla Director Sectorial de Carreteres.

L'Ajuntament va recórrer la sentència en el Tribunal Suprem, que va ratificar la sentència del TSJIB. Després d'això, el gener del 2009 la Sala va enviar un expedient administratiu a l'Ajuntament en el qual s'indicava que el consistori tenia dos mesos per executar la sentència i demolir el pont. "Hi ha hagut una passivitat absoluta fins al punt que fins al mes d'abril no van donar compte de la recepció (de l'expedient administratiu)", ha assenyalat Font.

A continuació la Sala va marcar nous terminis d'execució de la sentència, que han estat superats sense portar-la a terme. Els últims terminis fixaven que per al passat 15 d'octubre l'Ajuntament havia d'haver redactat el projecte de demolició, que el 15 de desembre havien d'haver començat les obres i que per al 15 de maig el pont ha d'estar derruït.

Les excuses plantejades pel consistori per justificar aquestes dilacions eren la complexitat i lentitud dels tràmits administratius. Tot i això, el president de la Sala ha assegurat que l'Ajuntament no necessita autorització administrativa alguna per procedir a la demolició perquè la sentència ja l'autoritza això.

D'altra banda, el trànsit rodat i de vianants del pont està tancat des del passat 14 de gener a petició del propi Ajuntament de Manacor.

INCIDENT D'EXECUCIÓ LEGAL

D'altra banda, Font ha recordat que existeix un Decret Llei aprovat en 2010 al Parlament -amb els vots del PP i de UM- que pretenia regular el pont de Es Riuet.

Font ha subratllat que ara mateix hi ha obert un incident d'execució legal, presentat el 4 d'octubre per l'Ajuntament per la impossibilitat d'executar la sentència ferma del TSJIB a causa de l'aprovació de l'esmentat Decret Llei. Actualment, la sala té pendent dictar una resolució sobre aquesta qüestió, que espera surti "ràpidament".

El president de la Sala ha indicat que, en el cas que el pont fora derruït i l'esmentada resolució finalment donés la raó a l'Ajuntament i declarés que el decret del Parlament regula el pont, es procediria al pagament d'una indemnització als perjudicats per funcionament dolent de l'administració.