El deute de Balears creix un 27,4% en l'últim any, el major augment del país, fins a 2.338 milions d'euros

Actualizado 22/9/2008 16:23:56 CET

Balears registra en el segon trimestre del 2008 el major deute de la seva història

PALMA DE MALLORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

El deute públic de les Balears es va situar en el segon trimestre del 2008 en 2.338 milions d'euros, un 27,4 % més que en el mateix període del 2007, quan va ascendir a 1.834 milions d'euros, la qual cosa no només la converteix en la comunitat autònoma amb un major increment, sinó que aconsegueix un rècord històric en termes absoluts.

Així ho posen de manifest les dades publicades pel Banc d'Espanya i que comptabilitzen un deute públic en el conjunt de les autonomies de 63.508 milions d'euros en el segon trimestre de l'any, un 8,9 % més que entre abril i juny del 2007.

En concret, Balears se situa com la sisena comunitat amb un major deute en termes absoluts, només superada per Catalunya, Madrid, Comunitat Valenciana, Andalusia i Galícia, si bé lidera el rànquing pel que fa a l'augment interanual registrat, per davant La Rioja (25,8%), que se situa en segon lloc.

Per tant, Balears té 500 milions més de deute que l'any passat. A més és la comunitat que ostenta el major deute en xifres absolutes, amb més de 17.800 milions d'euros.

En relació amb el producte interior brut (PIB), el deute públic de les Balears va representar en el segon trimestre el 8,8 %, la segona major taxa del país al costat de Catalunya (8,8%) -Comunitat Valenciana (11,4%) lidera l'índex-, i gairebé tres punts (2,9) per sobre de la mitjana estatal, situada en el 5,9 %.

Pel que fa a les empreses públiques, el deute a Balears va arribar als 673 milions d'euros a final de juny, 27 milions més que en el primer trimestre i un 36,2 % més en relació amb el segon trimestre del 2007, quan el deute de les empreses públiques de les illes va ascendir a 494 milions d 'euros (179 milions menys).

L'endeutament del sector públic empresarial balear equival al 2,5 % del producte interior brut regional, mentre que la mesura de les comunitats autònomes és de l'1,1 %.