Els comerços deixaran de contractar en Nadal a 4.500 joves de Balears per cobrir l'increment de la demanda

Actualizado 10/12/2008 17:49:06 CET

UGT calcula que aquest any es contractaran a 500 persones davant de les 5.000 del 2007

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

Els empresaris de les Balears rebaixaran al mínim la contractació de personal temporal aquest Nadal. Els sindicats calculen que es deixaran de contractar a uns 4.500 joves per cobrir l'increment de l'activitat comercial que es produeix en aquestes dates.

Segons UGT, es realitzaran prop de de 500 nous contractes, sobretot en els comerços, una xifra que a penes representa un 10% de les contractacions realitzades el 2007. La majoria són estudiants de menys de 24 anys que treballen a temps parcial durant un mes.

Segons dades de la Tresoreria General de Seguretat Social, durant la passada campanya de Nadal es van contractar prop de de 5.000 persones a l'arxipèlag, més dones que homes.

En declaracions a Europa Press, el secretari general de la federació d'Hostaleria, Comerç, Turisme i Joc d'UGT, Antonio Copete, va indicar que com a conseqüència de la crisi econòmica aquest any es preveu una "forta reducció de les contractacions" a pesar de l'augment considerable de la producció.

En aquest sentit, va criticar que alguns empresaris "s'estiguin aprofitant" de la situació econòmica i optin per "apanyar-se amb els treballadors que tenen" per fer front a un dels moments més àlgids de treball, sense recórrer a més personal per cobrir un major volum de demanda.

CONTENCIÓ DE LA DESPESA SALARIAL

Tot i això, va precisar que aquesta situació no repercutirà en les llistes de la desocupació del SOIB -que es preveu que arribin als 80.000 aturats a finals d'any-, tenint en compte que en gran part es tracta d'estudiants que ni tan sols són demandants d'utilitzo.

Per la seva banda, la secretària de la federació de Comerç de CCOO, Angeles Sánchez, va lamentar que els propietaris "s'estan contenint" a l'hora de reforçar les seves plantilles per al període nadalenc, quan aquestes dates "haurien de servir per generar ocupació".

Aquesta situació es trasllada alhora a les grans superfícies que "també estan travessat per un moment econòmic delicat", va afirmar. "Aquest any són moltes les veus que parlen de retallades de la despesa social i salarial, una situació que repercuteix sempre en el treballador, que se serà el més perjudicat", va postil·lar.