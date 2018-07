Els membres del Bloc abandonaran els seus càrrecs executius a l'Ajuntament si UM no força la dimissió de Nadal

Actualizado 27/1/2010 15:04:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El regidor de l'Àrea de Benestar Social, Participació Ciutadana i Cultura i tinent d'alcalde a Palma, Eberhard Grosske, ha dit avui que tots els membres del Bloc abandonaran els seus càrrecs executius a l'Ajuntament si Unió Mallorquina (UM) no rectifica i reacciona davant de la situació del regidor Miquel Nadal i força la seva dimissió i la dels dos altres regidors d'UM, Cristina Cerdó (Medi Ambient) i Baldomero Oliver (Esports) abans del ple del mes de febrer.

Grosske va fer aquestes declaracions amb motiu d'una roda de premsa en relació amb l'anunci que va fer ahir on va ha informar que la seva formació política donava per trencat el pacte de Govern a l'Ajuntament si no es buscava una solució a la situació de Nadal, qui manté el seu seient com regidor a Cort tot i estar imputat en casos de presumpta corrupció.

Nadal està imputat en els casos de presumpta corrupció de "Can Domenge" i "Operació Maquillatge", una peça separada del cas "Son Oms", procés pel qual se li va retirar el passaport després de la seva declaració davant del jutge.

Grosske ha assenyalat que informaran d'aquesta posició a la reunió de la Comissió de Seguiment i Coordinació del Bloc per Palma que tindrà lloc demà i en on, ha dit, espera que s'arribi un acord i que la seva demanda sigui ratificada perquè ja parlat del tema amb "persones rellevants" de cadascun dels partits que formen el Pacte de Govern (PSIB, UM i Bloc).

"No seria incongruent dimitir avui mateix però em fa més il·lusió que dimiteixen els corruptes", va comentar Grosske, qui ha afegit que prefereix "guardar la cadira perquè no tornin els lladres".

Així, el tinent d'alcalde va reiterar que dimitiran dels seus càrrecs executius i acudiran com "regidors rasos" al pròxim ple de febrer si no es realitza cap canvi i ha recordat que el pacte de Govern es fonamenta en el codi ètic, que marca que han de deixar els seus càrrecs aquells polítics sobre els quals s'hagin dictat mesures cautelars. Acord que ha estat signat el mes de desembre passat i que, segons Grosske, "va estar vigent onze dies i porta incomplert més d'un mes".

Grosske ha indicat que la seva formació política va optar per ser prudent, donada la situació extraordinària d'UM i s'ha estimat més esperar a veure el que aquest partit decidia sobre aquesta qüestió en el seu Consell Polític celebrat el passat dilluns. Tot i això, al comprovar que ni tan sols es va parlar en el mateix de la situació de Nadal, van optar per aquesta nova posició.

Respecte a la decisió de l'alcaldessa de Palma, Aina Calvo, de no prendre cap decisió respecte a Nadal fins que no es faci la reunió de la Comissió de Seguiment del Pacte la setmana que ve, Grosske ha subratllat que aquest emplaçament "ja ha sortit del temps". Tot i això, ha assegurat que espera que aquesta reunió sigui "productiu" i que el president d'UM, Josep Melià, acudeixi al mateix amb la intenció de demanar la dimissió de Nadal.

Pel que fa a la petició de dimissió dels altres dos regidors d'UM, Cerdó i Oliver, el tinent d'alcalde ha dit que es fa perquè UM "no ha complert el pacte" i, per tant, els seus companys de partit són "còmplices".

Grosske ha criticat la situació "intolerable" que es dóna a l'Ajuntament palmesà on tres dels trenta regidors -Nadal (UM), Rafael Durán (PP) i Marina Sans (PP)- s'han vist implicats en casos de suposada corrupció i contra alguns dels quals recauen mesures cautelars. Per aquesta raó, va recalcar que "algú ha de reaccionar" davant d'aquesta situació "inconcebible".

En aquest sentit, va comentar respecte a l'Empresa Funerària de Palma (EFM), que dirigia Sans en la passada legislatura, que "han bastat dos anys de no robar perquè doni beneficis".

També ha afirmat que coincideix amb Calvo que la decisió de demanar la dimissió de Nadal en "un tema de partit", que són els que van signar el codi ètic que UM "ha incomplert". En aquest sentit, ha afegit que és un "problema global del pacte, no només a Palma" i ha apuntat que han de "reaccionar davant d'això".