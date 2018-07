Emaya torna el subministrament d'aigua a 12 veïns d'un edifici de Son Gotleu que acumulaven un deute de 10.000 euros

Actualizado 27/1/2010 16:36:16 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Emaya va tornar avui el subministrament d'aigua potable a 12 habitatges d'un edifici ubicat al número 4 del carrer Set Pics de Palma, a la barriada de Son Gotleu] després que signessin el reconeixement d'un deute de més de 10.000 euros que acumulen amb l'empresa de neteja municipal de Palma des de fa més d'un any.

Segons ha informat Emaya en un comunicat, els operaris de l'empresa de neteja van acabar d'instal·lar avui els comptadors individuals aquestes 12 habitatges que permetran a cada abonat un major control en relació amb el seu consum i possibilitaran el pagament per aquest servei d'una manera individual de manera que no es puguin veure afectats per les conseqüències d'un hipotètic cas de morositat reincident del qual siguin aliens.

La nota assenyala que Emaya es va veure obligada a deixar de subministrar aigua a aquesta finca l'any passat després de posar sobre avís, de manera insistent durant quatre mesos, a la comunitat de veïns del tall en el subministrament provocat per la reiterada situació de morositat que ha acumulat un total de 10.000 euros.

12 dels 18 habitatges que constitueixen la comunitat de veïns que van signar el reconeixement del deute amb Emaya abonaran de manera fraccionada i durant un període de dos anys la part proporcional d'aquest deute. Queda així pendent de resolució de la situació dels altres sis habitatges que no van acceptar la situació de morositat ni es van acollir a la iniciativa d'instal·lar comptadors individuals.

La nota afegeix que l'empresa municipal facilita a totes les comunitats de veïns dotades de comptadors col·lectius que és possible fer el canvi a comptadors individuals sempre que es compti amb el consens dels propietaris. Aquesta empresa municipal, a més, s'ofereix a finançar fins a dos anys el 100% del cost de la instal·lació, avançant la despesa i cobrant-lo després als abonats en còmodes quotes sense interessos mitjançant el rebut bimestral.