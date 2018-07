ERC sondeja la possibilitat de sumar els vots d'Unitat per reforçar el seu grup amb IU-ICV al Congrés

Actualizado 31/3/2008 21:09:25 CET

MADRID, 31 de març (EUROPA PRESS)

ERC ha "sondejat" la possibilitat de poder tenir els vots obtinguts per la coalició Unitat per les Illes --formació política integrada per diversos partits, entre ells ERC a Balears-- i poder optar així al 5% requerit per conformar un grup parlamentari propi al Congrés dels Diputats juntament amb EU-ICV, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries.

Tot i això, les fonts consultades van assenyalar que "encara no hi ha res resolt" i que la via que els vots obtinguts per Unitat se li comptabilitzessin al partit independentista "és molt difícil", perquè per a això cal "veure la disponibilitat" de la resta de grups polítics que integren l'esmentada coalició, com és el cas del Bloc per Mallorca o Unió Mallorquina, els quals han de donar el seu consentiment.

ERC ha consultat als seus socis balears la possibilitat d'incorporar els 25.576 vots que va obtenir la coalició --el 0,10% dels sufragis a nivell nacional-- com a fórmula per arribar al percentatge exigit i poder formar una agrupació pròpia a la cambra baixa, evitant així integrar-se en el Grup Mixt.

En aquest sentit, fonts d'EU van destacar que la iniciativa ha partit d'ERC --ja que és la formació que participa en la coalició, una opció que va rebutjar EU Balears--, i que per a això cal a més del vistiplau dels partits, l'autorització del Congrés i de la Junta Central Electoral.

Per tant, des d'EU es va definir com complicada aquesta via, si bé es va explicar que existeix un procedent a les eleccions del 2004, quan precisament la federació de les Balears va concórrer en els passats comicis també en una coalició a les illes, i que després es va sol·licitar que el percentatge de vots obtinguts en aquesta circumscripció se sumessin als obtinguts per EU-ICV en el conjunt del país.

Mentrestant, des del PSM-EN es va explicar a Europa Press que se'ls ha plantejat aquesta possibilitat, que s'està analitzant per la formació ja que aquesta tarda no hi havia res decidit sobre aquesta qüestió. També van subratllar la dificultat que entranya aquesta possibilitat en haver d'obtenir el vistiplau de la resta de partits de la coalició. La principal dificultat consisteix en l'actitud d'Unió Mallorquina, el soci més centrista de la coalició.

En reiterades ocasions, tant el coordinador d'EU, Gaspar Llamazares, com el candidat d'ERC al Congrés, Joan Ridao, han expressat la seva voluntat de no inscriure's en el Grup Mixt i poder optar amb altres partits a formar un grup parlamentari propi.