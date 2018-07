Estaràs diu que liderarà un projecte de futur i que les candidatures alternatives formen part del joc democràtic

Actualizado 31/3/2008 21:11:10 CET

Participarà en la ponència sobre estatuts del Congrés Nacional i diu que el regional serà presumiblement la primera quinzena de juliol

MADRID, 31 de març (EUROPA PRESS)

La presidenta del PP a Balears, Rosa Estaràs, ha assegurat avui que liderarà per al pròxim Congrés regional del partit una candidatura basada en l'elaboració d'un "projecte de futur" per al que intentarà agrupar a les "millors persones i les millors idees" amb la finalitat de governar les principals institucions de les illes, i va subratllar que la possible presència d'altres candidatures alternatives a la seva "formen part del joc democràtic".

"El fet important és que jo vull liderar un projecte en el qual estiguem tots, en què no sobre ningú, que sigui per guanyar i que sigui el projecte del futur", va detallar la dirigent popular.

Així es va pronunciar Estaràs en declaracions a Europa Press a la sortida de la Junta Directiva Nacional celebrada avui a Madrid, i en què se la va designar com ponent en la ponència política sobre estatuts en el XVI Congrés Nacional del PP, al costat del secretari general del PP de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco i el president popular a Galícia, Alberto Nuñez Feijóo.

Per a la cita, que se celebrarà a València els dies 20, 21 i 22 de juny, també s'ha nomenat com a vocal del Comitè Organitzador a la diputada popular per les Balears, María Salom.

La 'número u' del PP a Balears va assegurar que de la mateixa manera que el president del partit, Mariano Rajoy, a l'assenyalar que es presenta la presidència regional "amb molta il·lusió, força empenta, perquè amb tots junts, i sense que sobre ningú" per fer un projecte polític "encara més gran" amb la finalitat de recuperar els òrgans de govern de les principals institucions de l'arxipèlag. "Aquest és el meu comès", va emfatitzar Estaràs.

També va precisar que la hipotètica presència d'altres candidatures per presidir el partit a les illes "forma part del joc democràtic" sense fer majors valoracions sobre aquesta possibilitat. "Jo del que me'n vaig a preocupar és de fer el millor equip, amb les millors persones i les millors idees, i on capiguem tots, és un projecte per sumar i en què no sobra ningú", va postil·lar.

Estaràs va subratllar, després de l'anàlisi postelectoral que va realitzar Rajoy en el si de la Junta Directiva sobre la pujada i baixada de l'espectre polític popular en les comunitats autònomes, que el resultat electoral a les illes "és molt semblant al de fa quatre anys", si bé va puntualitzar que aquest és "un punt inferior" a l 'anterior, recalcant que el president del PP ha instat a tots els membres a treballar més i millorar l'estructura del partit per guanyar les eleccions de 2012.

Al seu torn, la presidenta del PP balear va afirmar que després del Congrés Nacional, se celebrarà després la cita regional a les illes que "presumiblement serà en la primera quinzena de juliol", per a la que pròximament s'intentarà tancar amb els òrgans del PP insular les dates i la composició dels comitès.

Sobre la intervenció de Rajoy, Estaràs va assenyalar que ha realitzat la reflexió d'un president "seriós i responsable" que ha valorat amb objectivitat els resultats electorals per explicar la pujada de 500.000 vots experimentada pel partit a nivell nacional durant els últims comicis.

També va detallar que Rajoy ha desplegat dos consells a tots els membres de la Junta, que consisteix a línies generals a realitzar un major esforç de treball a nivell territorial i la necessitat que el PP es "reforci com mai com partit per mantenir la unitat".

PAPER BALEAR AL CONGRÉS NACIONAL DEL PP

Per la seva banda, la diputada per les Balears María Salom va afirmar a Europa Press que Rajoy a instat a la "implicació de tot el món a límit" per treballar en el projecte del PP, detallant que el Congrés Nacional servirà per "reforçar, rearmar i reilusionar" els plantejaments polítics populars.

Finalment, va assenyalar que la decisió de tenir dos membres del PP de les Balears per intervenir en els òrgans del Congrés és un fet important perquè significa que el partit a nivell nacional "dóna suport a i vol que Balears participi a l'hora de forjar el Congrés, l'estructura i la direcció" de la formació política.