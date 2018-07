El Fogasa acumula a Balears un retard de fins al 42% en la gestió d'expedients per impagament d'empreses

Actualizado 22/8/2011 15:02:30 CET

Critiquen la falta de personal per gestionar-los i anuncien mobilitzacions

PALMA DE MALLORCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Fons de Garantia Social (Fogasa) ha acumulat fins a juliol de 2011 a Balears un retard del 42% en la gestió d'expedients per impagament d'empreses als seus treballadors. Així, dels 3.500 casos que s'han registrat a les illes en els primers sis mesos de l'any, xifra que engloba tant a treballadors com empreses, els treballadors de les quals no han pogut cobrar per haver-se declarat insolvents o en situació de concurs, un total de 1500 segueixen a data d'avui pendents de resoldre.

El secretari d'Organització de Comissions Obreres (CCOO) al ministeri de Treball, Alberto Rosales, ha assegurat, en declaracions a Europa Press, que aquesta acumulació es deu a l'"escassa plantilla" que l'organització té, amb la qual, el sindicat augura un "col·lapse" de l'entitat.

En concret, a Balears la plantilla està formada per set persones, entre advocats i personal interí o de suport. "No és normal que es compti amb la mateixa plantilla que en 2003, quan actualment el nombre d'expedients ha augmentat i es preveu que segueixi incrementant-se", ha criticat Rosales.

En aquest sentit, el Fogasa reclama un augment de plantilla, que, de no complir-se, tindrà com a conseqüència el començament de mobilitzacions. "L'escassa plantilla comporta un deteriorament del servei, de fet, ja hi ha treballadors que tarden un any a cobrar", ha lamentat Rosales.

A més, en un total de 12 províncies espanyoles l'acumulació supera el 50%, el que implica que un de cada dos expedients no es tramiti, per la qual cosa la càrrega de treball s'ha convertit en "inabordable", segons CCOO.

Amb tot, el Fons de Garantia Social, que té 50 centres de treball a Espanya, és un organisme administratiu adscrit al ministeri de Treball que gestiona els salaris o indemnitzacions a aquells treballadors l'empresa de la qual s'hagi declarat insolvent o en situació de concurs.