Un fong amenaça als 'ferrerets' de Mallorca per la cria en captivitat

Actualizado 22/9/2008 19:07:41 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

Un equip internacional de científics, amb participació espanyola, ha confirmat que el fong causant de la quitridiomicosis que afecta als 'ferrerets' va arribar a Mallorca a través d'un programa de reintroducció d'amfibis amenaçats criats en captivitat a Anglaterra, i "aparentment" sans.

Segons un comunicat, actualment quatre poblacions estan afectades a l'illa però només una ha desenvolupat la malaltia provocant, fins ara, la mort de la dècima part dels gripaus parteros balears.

La investigació, publicada avui en Current Biology, revela que els gripaus parteros (Alytes muletensis), també coneguts com a 'ferreret' a Mallorca, es van infectar pel fong Betrachochytrium dendrobatidis procedent deanfibios sud-africans (Xenopus gili) d'un programa de captivitat elaborat a Anglaterra.

Segons la investigadora de l'Imperial College de Londres, Susan Walker, les dues esmentades espècies es van infectar mútuament quan estaven en captivitat a través de l'aigua contaminada, ja que, segons va explicar, el fong és aquàtic i altament infecciós.

El fong, que viu a l'aigua i sobre la pell dels amfibis hoste com granotes, gripaus, salamandres i tritons, ha causat l'extinció de poblacions d'amfibis a Europa. En general, la malaltia s'ha trobat en 87 països i ha conduït al ràpid descens en àrees com Austràlia i Centre Amèrica, empenyent a certes espècies a l'extinció.

Alhora, fonts de la Conselleria de Medi Ambient del Govern van explicar que el fong crea unes borses que escampen les seves espores al reproduir-se, de manera que no se sap si els amfibis moren per alguna substància tòxica o pel trencament de la seva pell que es seca al perdre aigua per les perforacions que provoca el fong.

Així, la malaltia ha afectat, en concret, a quatre poblacions de sapos parteros balears de les més de 30 que existeixen a Mallorca i només una d'elles ha desenvolupat la infecció. "Les altres localitats són positives tot i que no s'han observat canvis en el nombre d'animals", van apuntar des de la Conselleria.

LA TEMPERATURA, UN POSSIBLE FACTOR

D'altra banda, els investigadors assenyalen que la malaltia està lligada a les temperatures, de manera que a partir de 27 o 28èC, el fong mor i els animals es netegen deforma natural. "El fong creix amb una temperatura baixa, per sota dels 20èC, i les llacunes mallorquines poden arribar a una temperatura més gran, pel que pot ser que el creixement del patogen s'alenteixi", va subratllar la investigadora anglesa.

Altres factors que poden protegir als amfibis del fong és la seva efectiva resposta immunològica que, actualment, s'està estudiant en laboratori.

Tot i la presència del fong, les localitats de gripaus parteros balears han millorat la seva situació ja que, en els últims 12 anys, s'ha triplicat el nombre d'animals sent gairebé la meitat d'introducció recent.

Així, per prevenir futures infeccions, els gripaus i els estanys ja afectats necessiten ser tractats amb drogues antifúngiques. En aquest sentit, Walker va assegurar que s'ha desenvolupat un tractament que cura al cent per cent les infeccions, de manera que un tractament en captivitat és ara possible, tot i que la cura del seu hàbitat sigui més complex.

A les zones afectades de Mallorca existeix una normativa autonòmica que prohibeix el pas a excursionistes per evitar que altres àrees s'infectin. A més, el control mundial de la malaltia s'ha incorporat en els plans de conservació dels amfibis.

Finalment, el fong s'ha afegit també a una llista de malalties "que necessiten estar en quarantena", segons l'Organització Mundial per a la Salut Animal.