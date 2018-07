Font acusa al Consell de "fer comèdia" amb les restes arqueològiques trobades a Son Espases

Actualizado 10/12/2008 17:41:47 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El portaveu del grup popular al Consell de Mallorca, Jaume Font, ha acusat avui a l'equip de govern de la Institució Insular -PSOE, UM i Bloc- de "fer comèdia" en relació amb les restes arqueològiques trobades al solar de Son Espases, a l'entendre que "cal obeir l'estipulat a l'informe" enviat pels arqueòlegs que treballen a la zona, que indica com ha de realitzar-se el trasllat d'aquestes peces d'enorme valia històrica.

Així ho va expressar Font en declaracions a la premsa, en les que va exigir que l'executiu insular "digui les coses clares", ja que des de presidència del Consell de Mallorca es "juga amb la gent", al pretendre parar les obres, quan existeix un informe "clar" que, tot i això, "no obeeix".

Alhora, Font va criticar "l'obscurantisme i la falta de transparència" en aquest procés, ja que "només es parla de trasllat de les restes i es tanca la porta a altres possibilitats", va postil·lar.

Cal destacar que aquest segon informe, que es va lliurar el dia d'ahir a la Institució Insular, exposa com hauria de realitzar-se el trasllat de les restes, amb una antiguitat de més de 2.000 anys. Així, el portaveu popular ha afirmat que "si s'han de traslladar, que ho facin", i va incidir en la importància que l'equip de govern "no aclareixi si l'obra cal parar o no".

L'eventual trasllat dels jaciments a les Cases Velles de Son Espases es decidirà el pròxim dia 16 de desembre en la ponència tècnica el departament de Patrimoni del Consell de Mallorca, que dirigeix Joana Lluïsa Mascaró.