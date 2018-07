FSP-UGT impugna els pressupostos de l'Ajuntament de Palma al veure's vulnerat el dret a la negociació col·lectives

Actualizado 10/12/2008 18:12:02 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

La Federació de Serveis Públics (FSP) del sindicat UGT-Balears va presentar avui al·legacions a l'acord que aprova inicialment els Pressupostos, Plantilla Orgànica i Ordenances Fiscals per a l'any que ve de l'Ajuntament de Palma, a l'entendre que no es va respectar el tràmit d'audiència a les organitzacions sindicals i es vulnera el dret a la negociació col·lectiva.

Mitjançant comunicat, FSP-UGT va informar que les esmentades al·legacions es fonamenten en motius d'"il·legalitat". Alhora, el sindicat va remarcar que el consistori va aprovar, de manera inicial, els pressupostos i també la plantilla orgànica, a través de la introducció de modificacions en les condicions de treball dels treballadors públics i creant, així, nous llocs de treball "sense negociació i comunicació prèvia als sindicats".

D'altra banda, el sindicat va criticar que l'Ajuntament de Palma no hagi previst la reserva pressupostària per fer efectiu el complement específic dels policies locals durant el pròxim exercici, en compliment de l'acord del passat 25 d'abril del 2007, i sense preveure el 'plus' d'insularitat.

Finalment, va titllar "d'incongruent" el fet que els treballadors del consistori hagin d'abonar unes taxes només per sol·licitar certificacions de dades que estan a poder de l'administració municipal, o per participar en proves de promoció interna.