El Govern actuarà devora el Ministeri de Sanitat per controlar i delimitar la venda il·legal de medicaments per internet

31/3/2008

PALMA DE MALLORCA, 31 de març

La Conselleria de Salut i Consum actuarà al costat del Ministeri de Sanitat i l'Agència Espanyola del Medicament per establir un mecanisme que permeti controlar i delimitar la venda il·legal de fàrmacs per internet, i alhora se sensibilitzarà a la població dels riscos que suposa l'adquisició de medicaments a través de canals no autoritzats a Espanya, com succeeix en el cas de la xarxa.

Així ho ha assenyalat avui el conseller, Vicenç Thomàs, en roda de premsa de presentació de la campanya 'No t'automediquis, compleix el tractament. La salut no és un joc', posada en marxa avui i amb la qual es pretén conscienciar la població de la necessitat de consumir els medicaments de manera racional, a més d'informar dels beneficis del compliment del tractament prescrit.

En concret, tal com ja va avançar la Conselleria fa unes quantes setmanes, un 18,50% de la ciutadania de les illes s'automedica (el 17,9% dels homes i el 19% de les dones), una de les xifres més elevades de l'Estat. Aquesta quantitat, corresponent al passat mes de febrer, suposa un augment del 2,6 per cent respecte el mes de gener i del 4,5 en relació amb el mateix mes de l'any anterior, d'acord amb les últimes dades de l'Enquesta de Salut de les Balears.

En aquest sentit, els medicaments pel dolor són els més consumits (51% entre les dones i 42% entre els homes), seguits dels fàrmacs pel refredat, la hipertensió arterial i els tranquil·litzants. Un 62 per cent de la població adulta declara haver consumit medicaments dues setmanes abans de la realització d'aquesta enquesta, consum més freqüent entre les dones (66,8 %).

Respecte la compra de fàrmacs a través d'internet, el conseller va manifestar que es tracta d'un problema "complex" que cal abordar, ja que la majoria de productes que es venen per la xarxa són falsificacions, segons va apuntar.

Pel que fa a la campanya, Thomàs va especificar que es desenvoluparà en col·laboració amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears per promoure l'ús adequat dels medicaments amb major tendència a l'abús, com són els analgèsics, psicofàrmacs, antibiòtics, laxants i descongestius nasals. Per a això, s'han editat 2.500 cartells informatius en els centres d'Atenció primària, hospitals i oficines de farmàcia.

Alhora, hi ha programades de moment 18 xerrades informatives a ajuntaments, associacions de veïns i associacions de la tercera edat de Palma, la Part Forana, Menorca i Eivissa, mentre que s'ha organitzat un cicle de sessions clíniques -hi ha 17 ja concertades- dirigides a professionals sanitaris, infermers, apotecaris i fisioterapeutes dels àmbits públic i privat, en les que es tractarà la farmacovigilància com eina per valorar la seguretat dels medicaments i el seu ús racional.

Tal com va emfatitzar, l'automedicació "mai és bona" pel que va considerar "imprescindible" que tots els ciutadans prenguin consciència de la importància de seguir el tractament que aconsella el metge. "Automedicar-se pot comportar més problemes que avantatges mai redundarà en una millora de la salut", va prosseguir el conseller, qui va incidir en la necessitat de tenir l'assessoria dels professionals sanitaris.

USO DE PLANTES MEDICINALS

D'altra banda, el president del Col·legi de Farmacèutics, Antoni Real, va fer referència a l'elevat consum de fitoteràpia que es produeix a l'arxipèlag, que estaria relacionat amb l'alt nombre de turistes, sobretot alemanys, que compten amb una llarga tradició en l'ús de plantes medicinals. En aquest sentit, a Alemanya és habitual que els metges prescriguin fàrmacs basats en plantes medicinals. Aquest fenomen contribuiria també a l'augment de l'automedicació a les illes.

Alhora, va manifestar que des de Balears s'ha demanat l'actualització de la llista de medicaments que poden dispensar-se amb i sense recepta i, finalment, va negar l'existència de problemes de subministrament de determinats medicaments des dels seus laboratoris d'origen, justificant que es tracta de "problemes puntuals" de desproveïment que no estan relacionats amb cap fàrmac en concret.