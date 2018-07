Un grup de persones amb discapacitat de Palma de Mallorca rep un curs de formació per accedir al mercat laboral

Actualizado 31/3/2008 21:59:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

Un grup de persones amb discapacitat de Palma de Mallorca i inscrites en la borsa d'ocupació de Fundosa Social Consulting (FSC) en la Comunitat balear han començat avui un curs d'auxiliar administratiu organitzat per la Fundació ONCE, amb l'objectiu de qualificar i integrar social i laboralment a aquest col·lectiu.

Aquest curs que conclourà el pròxim 3 de juny, té com a objectiu formar als alumnes perquè siguin capaços de fer tasques de suport administratiu en l'empresa, com ara l'elaboració, redacció, transcripció i reproducció de documents amb la utilització de l'ordinador.

Els deu alumnes, que es troben en situació de desocupació, rebran 225 hores de formació dividides en els següents mòduls: ofimàtica bàsica, atenció al client, tècniques administratives i introducció a la comptabilitat.

El fi dels programes formatius desenvolupats per la Fundació ONCE és proporcionar als alumnes els coneixements i destreses professionals que li permetin un rendiment competitiu al mercat de treball i el desenvolupament d'aptituds i habilitats personals per aconseguir la plena participació en el seu entorn laboral i social.

En tots els cursos la proposta formativa dissenyada atén a criteris com continguts formatius flexibles i idonis en relació amb les necessitats i tendències detectades al mercat de treball; metodologia adaptada a les necessitats d'aprenentatge i orientada a fomentar la participació de l'alumnat en el procés formatiu; i la utilització de les noves tecnologies de la informació, familiaritzant a l'alumne amb els mitjans tecnològics que haurà d'utilitzar en l'acompliment del seu treball.

Tots els cursos de formació s'emmarquen dins del Programa Operatiu "Lluita contra la discriminació" que està desenvolupant la Fundació ONCE amb el cofinançament del Fons Social Europeu, i pel que es pretén incrementar l'ocupabilitat i la integració laboral de les persones amb discapacitat.

La borsa d'ocupació de Fundosa Social Consulting en la Comunitat balear va registrar en l'any 2006 un total de 2790 demandants d'ocupació, va gestionar 84 contractes de treball i va organitzar sis cursos de formació ocupacional que van sumar 825 hores i als quals van assistir 60 alumnes.