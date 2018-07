Homenatge al Parlament a les víctimes de l'holocaust amb autoritats i representants de la comunitat jueva

Actualizado 27/1/2010 16:33:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parlament balear va acollir avui un homenatge a les víctimes de l'Holocaust al qual han assistit diverses autoritats polítiques i representants de la comunitat jueva per commemorar el Dia de l'Holocaust en un acte presidit per la presidenta de la institució, Maria Antònia Munar.

Així, Munar va pronunciar un discurs en el qual ha recordat que al voltant de sis milions de persones han estat exterminades en els camps de concentració nazis durant l'Holocaust a mans del règim nazi, el que va qualificar com "l'episodi més dramàtic de la història de la humanitat".

A l'acte han assistit diverses autoritats polítiques com el delegat del Govern a Balears, Ramon Socías; el conseller de Mobilitat i Ordenació del Territori, Gabriel Vicens; la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago; el conseller de Presidència, Albert Moragues; el portaveu del grup popular al Parlament, Francesc Fiol; o el portaveu del Bloc, Biel Barceló; entre d'altres.

La presidenta de la Cambra ha assenyalat que fa al voltant de 70 anys va començar un conflicte armat "de dimensions gegants que es va estendre per Europa, Àfrica, l'Àsia i Oceania", i que va produir desenes de milions de morts, una bona part de les quals era població civil.

Per la seva banda, el vicepresident de la Comunitat de Jueus a Balears, Abraham Barchilon, va dedicar també unes paraules als assistents als quals ha dit que és "summament important" que aquesta tragèdia que van patir els jueus sigui coneguda i recordada per tots, ja que "el pes d'aquests crims és tan gran que l'home vol oblidar-ho" i ha destacat que "no cal defugir el valor de l'educació" si es vol treballar per un món millor.

"Perquè ningú oblidi el que va ocórrer sorgeix la necessitat de gravar l'horror de l'Holocaust en la memòria humana", ha assenyalat Barchilon, al que Munar ha afegit que aquesta tragèdia demostra que la violència "no és una manera de fer política, sinó una forma de destruir el futur", i va invitar als presents a "no oblidar mai l'Holocaust i a treballar fermament pel bé de la convivència, la tolerància i els drets humans".

Després, diversos polítics i representants de la comunitat jueva van encendre set espelmes en memòria dels sis milions de persones que han mort en aquesta etapa negra de la història i una altra per la barbàrie nazi.