El III Congrés Internacional de Biotecnologia i Enginyeria Ambiental analitzarà la reutilització d'aigües residuals

PALMA DE MALLORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

Més de 450 científics de 48 països se citen a partir d'avui a Palma per participar en el Tercer Congrés Internacional de Biotecnologia i Enginyeria Ambiental, organitzat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca, a través del seu Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera, amb l'objectiu de buscar solucions a qüestions com la reutilització d'aigües residuals, la contaminació de sòls o la gestió dels residus.

Entre d'altres qüestions, el Congrés, que s'ha fet en les dues anteriors edicions a Mèxic, tractarà temàtiques com l'avaluació del risc d'impacte ambiental, la gestió, tractament i reutilització d'aigües residuals i residus sòlids; les estratègies per protegir i posar remei a actuacions perjudicials per al medi ambient; aplicacions de l'ecologia microbiana i la biologia molecular per millorar el control mediambiental; educació ambiental i aspectes legislatius i noves perspectives de futur.

La trobada, que es farà en les instal·lacions de la Universitat dels Illes Balears (UIB) gràcies a un conveni de col·laboració amb la Conselleria, tindrà un comitè científic nacional, on participaran científics de les Illes, i un altre internacional, que s'encarregaran d'avaluar els treballs presentats.

Durant la presentació del Congrés, la consellera d'Agricultura i Pesca, Mercè Amer, va agrair especialment als científics de les Balears la seva participació en aquest congrés i la seva aportació d'idees i tasques relacionats amb el sector primari.

Alhora, Amer va destacar que "es tracta d'un congrés encara jove, que té un llarg camí per recórrer, però que ja té un gran prestigi". La consellera va afegir que la trobada no se centra en una problemàtica concreta, sinó que les interrelaciona i proposa solucions tecnològiques des d'una perspectiva global.

Aquest any, participaran al Congrés països com Espanya, Tunísia, Algèria, Itàlia, El Regne Unit, Irlanda, França, Rússia, Armènia, Holanda, Àustria, Portugal, Romania, República Eslovaca, Colòmbia, Uruguai, Senegal, Burkina Faso, l'Iran, Índia, Camerun, Marroc, el Japó, els Estats Units, Madagascar o Camerun.

Respecte als treballs i ponències presentats per investigadors de les Illes, destaquen aquells relacionats amb el sector primari. Així, s'exposaran tasques sobre tècniques de solarització i biofumigación com a alternativa a la desinfecció química de sòls en el cultiu de la patata; avaluació del comportament de dos tipus de compost en dues dosis diferents en comparació de l'abonat mineral en el cultiu del tomàquet de ramallet; avaluació del nitrogen inorgànic a terra després de l'aplicació de diferents tipus de compost en una plantació d'ametller o la qualitat del terra i estalvi energètic que representa la utilització de la tècnica de sembra directa en comparació de l'agricultura convencional en un cultiu d'ordi.