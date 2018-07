Jet2.com connectarà Menorca i Eivissa amb Edimburg a partir de maig de 2009

Actualizado 22/9/2008 20:45:33 CET

MADRID, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

La companyia aèria de baix cost Jet2.com estrenarà dues noves rutes entre Menorca i Eivissa i Edimburg (El Regne Unit), el maig de 2009, que tindran una periodicitat setmanal i estaran operativa fins al mes de setembre, va informar l'aerolínia en un comunicat.

Els dos vols, bitllets dels quals ja estan a la venda, començaran a operar cap a la capital escocesa el pròxim 21 de maig de 2009. Per al seu llançament, Jet2.com ha establert una tarifa base, per trajecte i amb taxes incloses, al preu de 42,49 euros des d'Eivissa i, de 58.49 euros, des de Menorca.

L'ampliació de l'oferta de l'aerolínia britànica des de Balears se suma a l'anunci de dos nous enllaços des de Menorca --a Belfast i Blackpool-- i un des d'Eivissa -- a Newcastle--.

El conseller delegat de Jet2.com, Philip Meeson, va subratllar que la posada en marxa d'aquestes dues noves rutes respon a l'interès de la companyia "per acostar al públic balear a una de les ciutats més fascinants d'Europa" i s'emmarca dins de l'expansió de la companyia a l'arxipèlag balear, com aposta a un mercat "tant per als turistes procedents del Regne Unit, com per als espanyols".

Actualment, Jet2.com opera des de 13 ciutats espanyoles i ofereix sis destinacions des d'Eivissa i Menorca.