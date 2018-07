Joan Jaume Mulet governarà en minoria a Llucmajor després de ser elegit alcalde amb 10 vots, tots del PP

Actualizado 10/12/2008 15:55:53 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

Joan Jaume Mulet, imputat en el Cas Cavallistes, va ser elegit avui en ple extraordinari nou alcalde del municipi mallorquí de Llucmajor, després de la dimissió del seu antecessor, Lluc Tomàs, el passat 18 de novembre, després de ser condemnat per l'Audiència Provincial a tres anys de presó per un delicte de malversació de cabals públics en el cas Rabasco. Mulet només va comptar amb els vots favorables del PP (10), pel que governarà en minoria.

Així, en una primera i única votació, cada grup polític va votar a la seva cap de llista menys l'Agrupació Social Independent (ASI), que ho va fer al socialista Joan Jaume Sastre. Així, el resultat va ser de 10 vots per al popular Joan Jaume Mulet; vuit per al socialista; dos per a Joana Lluïsa Mascaró, del Bloc; i un per al 'uemita', Joan Oller.

En el seu discurs de presa de possessió, Mulet va posar èmfasi que la seva gestió estarà basada a la feina, respecte i diàleg. Alhora, pel que fa a la situació del seu predecessor en el càrrec, va assenyalar que es tracta d'un alcalde "que ha deixat molts anys de la seva vida lluitant per millorar el benestar dels seus veïns" i que actualment es troba "reivindicant la seva honestedat davant de la Justícia i la societat mallorquina".

A més, el nou alcalde va agrair a la ciutadania del municipi el suport atorgat per sisena vegada en 18 anys a la "candidatura i responsabilitat" de govern del PP.

D'altra banda, va anunciar que proposa "un gran repte" per als pròxims dos anys i mig, un repte que, segons ell, implica treballar "conjuntament per al nostre poble, sense renunciar a les nostres idees i sense acceptar els interessos partidistes".

Amb anterioritat, també va prendre possessió del càrrec el regidor del PP, Antoni Campos, ocupant, així, la plaça deixada per Lluc Tomàs.

En el ple va estar present tota la cúpula regional i insular del PP, encapçalada per la presidenta, Rosa Estaràs; el president del PP de Mallorca, Joan Rotger; i el secretari general del partit, Guillem Estarellas.