L'Ajuntament d'Eivissa inverteix 2,3 milions d'euros per construir 30 HPO al barri de Can Cantó

Actualizado 27/1/2010 16:45:27 CET

EIVISSA, 27 Gen. (EUROPA PRESS)

L'Ajuntament d'Eivissa va col·locar avui la primera pedra de la nova promoció d'habitatges protegits al barri de Can Cantó, una actuació immobiliària d'envergadura inclosa dins del Pla Municipal d'Habitatge del consistori. En president del Govern, Francesc Antich, va acudir a l'acte, juntament amb l'alcaldessa d'Eivissa, Lurdes Costa, i el president del Consell, Xico Tarrés.

La promoció té 30 habitatges d'una, dos i tres habitacions i amb dos pisos adaptats per a persones de mobilitat reduïda, i suposa per a l'empresa pública Imvisa i l'Ajuntament una inversió de 2,3 milions d'euros, adjudicats a l'empresa Ferrovial Agroman.

Costa va agrair la col·laboració de totes les institucions implicades i ha recordat el projecte, en marxa, de 38 HPO en construcció a Platja d'en Bossa. Alhora, ha destacat la tasca del consistori per ampliar l'oferta d'habitatges de protecció oficial al municipi. Per a això, va recalcar que "actualment hi ha vuit habitatges protegits de lloguer a Dalt Vila, a més de 4 habitatges més a sa Penya que estan en obres".

A més, va anticipar que pròximament està previst iniciar la construcció de 33 habitatges a l'avinguda 8 d'Agost i 14 més al barri de Can Cantó.

D'altra banda, el president del Consell ha destacat "la necessitat de garantir l'accés a un habitatge digne i assequible als nostres ciutadans", motiu pel qual ha ofert tot el seu suport a aquesta iniciativa de l'Ajuntament.

Per la seva banda, el president Antich ha indicat que estem "en un bon moment per impulsar l'obra pública, davant de la crisi que té el sector privat". Motiu pel qual el Govern balear col·labora amb el Pla d'Habitatge a través de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), que gestiona les sol·licituds i l'adjudicació dels habitatges.

La promoció té habitatges d'una, dos i tres habitacions i amb dos pisos adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. Els preus, que inclouen traster i garatge, oscil·len entre els 117.700 euros, d'un dormitori; els 149.800 euros de dos dormitoris; i els 177.600 euros de tres.

NOVA ESCOLETA

Després d'aquest acte, les autoritats s'hi han desplaçat a un solar ubicat al costat de l'escola de Can Cantó, on el Govern i el Consell construiran una escoleta amb 55 places per a nens de 0 a 3 anys, que serà gestionada per l'Ajuntament. Aquesta obra té un termini d'execució de 7 mesos i ha estat adjudicada a l'empresa Cometa Enginyeria i Obres S.L. El cost és de 881.024,7 euros dels quals 264.000 han estat subvencionats pel Govern balear.

L'edifici s'està construint en un solar cedit per l'Ajuntament de Vila i tindrà una superfície construïda de 618,5 metres quadrats de superfície i una terrassa coberta de 42.5 metres quadrats.

Amb aquesta nova escoleta, el Consell intenta superar el dèficit històric respecte al nombre de places d'escoleta a tota l'illa. Per a això, al costat d'aquesta escoleta, Tarrés ha recordat que s'estan finalitzant les obres de l'escola infantil de Can Nebot. Alhora, el Consell ha iniciat la construcció de tres noves escoletes.

Amb la primera pedra de l'escoleta de Can Cantó i les obres en marxa de l'és Vedranell, a Sant Agutí, només falta iniciar les obres de l'escola de Can Coix, a Sant Antoni, de la qual ja s'ha aprovat l'adjudicació definitiva de les obres.

Finalment, Costa ha remarcat que "amb aquesta nova infraestructura la ciutat d'Eivissa tindrà tres escoletes de titularitat municipal que podran donar cobertura al voltant de 150 famílies".