L'ajuntament de Palma comença el projecte de rehabilitació dels habitatges socials de Camp Redó

Es tardaran tres legislatures per concloure el pla integral del barri

L'Ajuntament de Palma ha col·locat la primera pedra simbòlica del començament de les obres de rehabilitació dels habitatges socials del barri de Camp Redó, conegut popularment com Corea, que té com a objectiu frenar l'actual degradació de la zona, de cara a afavorir l'impuls social i econòmic dels seus veïns.

Així, la planificació de la renovació de blocs es desenvoluparà de manera gradual, de manera que la previsió és procedir a la rehabilitació de dos blocs per any. La barriada té 26 blocs, compostos per 568 habitatges, pel que s'estima que no estigui finalitzada fins a d'aquí a tres legislatures.

Avui han començat les obres de renovació del bloc XII, situat al carrer Felip II, número 2, 2a i 2b, i del condicionament de l'espai lliure existent entre els blocs. Es preveu la reestructuració dels habitatges que passaran de les 24 actuals a 19, dotant-los d'una xarxa de telecomunicacions.

