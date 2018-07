L'Arxiu del Regne restaurarà 15 plans de Son Servera elaborats per Pere d'Alcàntara Penya al segle XIX

Actualizado 10/12/2008 17:14:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

L'Arxiu del Regne de Mallorca restaurarà un total de 15 plans de les parcel·les del municipi de Son Servera elaborats pel intel·lectual mallorquí Pere d'Alcàntara Penya durant el segle XIX, acció amb la qual es pretén promocionar i posar en valor el patrimoni de les illes.

La consellera d'Educació i Cultura, Bàrbara Galmés, va explicar avui en roda de premsa que els plans van ser trobats de manera fortuïta a començament d'aquest any a les dependències de l'arxiu municipal. Tot i això, el seu estat de conservació és bastant deficient degut a les alteracions sofertes per les condicions atmosfèriques, físiques i per les restauracions portades a terme anteriorment.

Galmés va remarcar la importància de conservar i afavorir la "salvaguarda del nostre patrimoni" per a, d'aquesta manera, aprofundir en el patrimoni de les Balears.

La restauració, que serà executada gràcies a un conveni entre la Conselleria i Banca March, consistirà, en primer lloc, a realitzar un estat de diagnòstic dels diferents documents per a, després, establir les tècniques que s'han d'aplicar en cada cas.

Pel que fa a quan començarà el procés de restauració, el director de l'Arxiu del Regne, Ricard Urgell, va indicar que encara no se sap, tot i que va posar èmfasi que una vegada que "ingressa" a l'Arxiu es deté el seu procés de degradació.

En concret, es tracta d'un atles dividit en parcel·les, de manera que cada parcel·la correspon a una part del municipi mallorquí que es va elaborar amb fins fiscals. Tot i això, segons va detallar Urgell, després de la restauració tindrà un alt valor històric.

A més, cal destacar que es tracta de paper de 40 micres de 1.400 per 900 mil·límetres de dimensió i apareix tinta xinesa i aquarel·la de color vermell, blau i groga.

Pere d'Alcàntara Penya va ser un escriptor, historiador, advocat i arquitecte, que es va consolidar com una de les figures més importants de la cultura mallorquina del segle XIX gràcies a la seva important obra literària.

Des de fa vint anys, el Govern i Banca March col·laboren en els treballs de conservació i restauració del patrimoni documental de les Balears de manera que, fins ara, ha servit per recuperar documents com manuscrits medievals, plans i atles cadastrals pertanyents a institucions com el Consell de Menorca, els ajuntaments de Capdepera i Campos, el centre d'Història i Cultura Militar de les Balears i el Monestir de Lluc.

CAUSES DE DETERIORAMENT

Tot i que encara no s'ha realitzat un diagnòstic detallat de l'estat dels documents, es va determinar que posseeix un deteriorament important per les causes ambientals, físiques i altres restauracions anteriors.

Així, entre les causes ambientals destaca la humitat localitzada a la zona central que ha provocat tant l'aparició de taques violàcies, així com de microorganismes. A més, la humitat ha causat hidròlisi i acidesa al paper.

D'altra banda, es tracta d'un conjunt de plans que han perdut l'enquadernació per motius desconeguts i presenten una gran ondulació en el suport, així com brutícia, taques d'aigua i cafè, oxidació de la tinta i una infinitat de corts.

Finalment, també apareixen trencaments causades per cintes adhesives, reparacions que van provocar una coloració que s'ha transmès al paper.