Les dones de Balears puntuen amb un notable la seva vida sexual, segons una enquesta

El 45% de les espanyoles prefereix una vida sexual satisfactòria a una bona situació econòmica, segons una enquesta

Les dones de Balears puntuen amb un notable la seva vida sexual, que consideren plena, segons es desprèn del 'I Estudi Ring: Qualitat sexual i anticoncepció de les dones a Espanya', una enquesta feta per Sigma 2 sobre 3.171 dones entre 16 i 64 anys, que revela que el 45% de les espanyoles prefereix tenir una vida sexual satisfactòria a una bona situació econòmica.

Segons aquest estudi, fet entre el 28 d'octubre a l'11 de novembre del 2009 a tota Espanya, el 74% de les espanyoles valoren amb un notable (7,2) la qualitat de la seva vida sexual, mostrant-se més satisfetes d'aquest aspecte de les seves vides que d'altres com la seva forma física o la seva salut general (7,18), la seva situació laboral (6,63) o la seva situació econòmica (5,95), l'aspecte que els proporcionaria més disgust. Per sobre de la satisfacció sexual estan només la vida familiar (8,2) i els amics (7,98).

Per autonomies, tot i que les xifres estan molt igualades, són les dones de Castella-la Manxa (7,57), Múrcia (7,49) i Navarra (7,4) les que més satisfetes se senten amb la seva vida sexual, mentre que les enquestades de Catalunya (7,07), Cantàbria (7,1), Balears (7,16) i Andalusia (7,16) serien, tot i que mantenint el notable, les que menys satisfetes estan, segons destaca aquesta enquesta, una de les més àmplies realitzades a Espanya sobre aquesta qüestió, i resultats de la qual han estat presentats avui a Madrid per la doctora Ester de la Viuda, presidenta de la Societat Espanyola de Contracepció (SEC), i pel doctor Iñaki Lete, membre del Cercle d'Estudi d'Anticoncepció (CEA).

També parla aquesta enquesta sobre la influència dels mètodes anticonceptius en el sexe, assenyalant que, per al 49% de les dones, l'ús d'aquests mètodes té 'molta' o 'bastant' influència en la qualitat de les relacions --sobretot per les més joves, entre els 16 i els 20 anys--, que opten en la seva majoria pel preservatiu (35%), la píndola (18%), el DIU (6%) i l'anell mensual (3%). Tot i això, el 'anticonceptiu ideal' per gairebé totes (58%) preferiria utilitzar un mètode mensual, més eficaç, còmode, sense efectes secundaris i que no interrompi la relació.

