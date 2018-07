Les patronals demanen als empresaris que "aguantin" i no tanquin davant de les previsions dolentes dels pròxims meso

Actualizado 10/12/2008 18:46:44 CET

EIVISSA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El president de la Petita i Mitjana Empresa, Mariano Riera, va sol·licitar avui "paciència" als 13.500 emprenedors de les illes perquè "aguantin aquests mesos difícils que vénen" i no tanquin els seus negocis amb la finalitat d'aconseguir una reactivació de l'economia.

El també president de la patronal pitiüsa va agregar que implementar la formació de personal i directius, aprofitant les ajudes en aquesta matèria facilitades per la Conselleria de Treball, "és una manera de millorar la qualitat dels seus negocis ara que és viable per la reducció de volum de l'activitat". Es tracta, segons va concretar, "de millorar els recursos per afrontar futures crisis".

Mariano Riera va lamentar que algunes empreses, li hagin manifestat ja la seva intenció de cessar la seva activitat "per l'escàs volum de treball reflectit aquesta tardor, i aclaparat per l'absència de treballadors de la construcció".

El cas més apressant es dóna en bars i cafeteries, va concretar. Una situació manifesta en tot l'arxipèlag i que també s'estén al sector del comerç que "on s'ha comparat fins i tot avançar les rebaixes per fomentar el consum", alguna cosa que per al portaveu d'aproximadament 90.000 treballadors de totes les illes "tampoc és una solució perquè la gent té el que té, estiguin els productes al preu que estiguin".

Un cercle, va concretar, en declaracions a Europa Press, molt preocupant i per a l'obertura del qual "hem de lluitar tots en la recerca que es regularitzi l'economia i es redimeixi".

La Patronal va sol·licitar a més a administracions i entitats bancàries que donin suport a les empreses activant amb celeritat obra pública i renovant crèdits "sense incrementar en fins a dos punts els interessos com s'ha estudiat".

Respecte a les reunions mantingudes amb els presidents del Govern Balear, i del Consell Insular d'Eivissa, Francesc Antich i Xico Tarrés, així com amb els màxims representants de les carteres de Treball, Comerç, Mobilitat i Medi Ambient dels dos executius Riera va destacar que en les mateixes "hem analitzat la crisi i l'atur i se 'ns han donat a conèixer les accions empreses per les administracions per al seu fre". Animar al sector de la construcció amb mesures anticrisi i donar treball als a prop de 85.000 desocupats de les illes és bàsic segons l'empresari.

El president de Pimeb i Pimeef va apuntar que els empresaris estan també preocupats per l'aplicació de la Directiva Bolkestein i els efectes negatius que poden sumar-se a la seva situació actual.

Riera va donar a conèixer l'acord rubricat entre representants de totes les patronals de la Comunitat Autònoma, després d'una trobada mantingut ahir, pel que exigiran al Govern Balear que vetlli pels seus drets davant del Govern Espanyol i impedeixi la implantació sense requisits de grans superfícies a l'arxipèlag amb una mida de fins a 2.500 metres quadrats.

Per a Riera, aquestes dimensions "són desmesurades per a la realitat de les illes, que hauria d'exigir màxims de 700 metres en el cas de Mallorca i de 400 a Eivissa i Menoria". Alguna cosa en el que, va concretar, s'incidirà des de les Patronals.