Les tarifes del transport escolar de les Balears s'incrementaran en un 10,6 % des de finals d'abril

Actualizado 31/3/2008 21:41:08 CET

Els preus del transport discrecional de viatgers a l'arxipèlag augmentaran a partir de demà en un 5 %

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

Les tarifes del transport escolar de les Balears s'incrementaran en un 10,6 % des de finals del mes d'abril, el que es tradueix en un augment de l'IPC interanual del transport, que es va situar en el 6,6 % el novembre del 2007, més quatre punts, amb la finalitat de fer front a l'increment del combustible, tal com han acordat la Conselleria d'Educació i la Federació Balear de Transports.

En declaracions a Europa Press, el gerent de la Federació Balear de Transports, Salvador Servera, va anunciar que a partir de demà, també augmentaran en un 5 % les tarifes del transport discrecional de viatgers, el que afectarà a les excursions i al trasllat dels turistes de l'aeroport als seus respectius hotels.

Servera va explicar que la Junta Directiva de la Federació Empresarial Balear del Transport va ratificar aquest matí l'acord tancat amb la patronal d'agències de viatges Aviba per incrementar els preus del transport a partir del mes d'abril, tenint en compte que el preu de combustible per a una empresa de viatgers suposa entre el 15 i el 20 % dels costos de producció.

Preguntat per la possibilitat d'augmentar les tarifes del transport de mercaderies, va manifestar que està prevista una reunió de la Junta Directiva per analitzar com està afectant l'increment del combustible al sector, així com les restriccions de la circulació de camions previstes per l'Ajuntament de Palma al Passeig Marítim.

Servera va advertir que si continuen incrementant-se els preus del combustible, tindrà "moltes conseqüències" en el transport de mercaderies, si bé no va precisar en què es traduiran. Així, va subratllar que actualment, el preu del gasoil representa entre un 20 i un 30 % dels costos de producció del transport de mercaderies i, en aquest sentit, va recalcar que la majoria de les empreses estan "suportant" l'increment del preu del combustible sense augmentar les seves pròpies tarifes, el que està suposant una "minva en els seus beneficis".

Per aquest motiu, va recordar que a nivell nacional, les federacions de transports estan exigint al Govern espanyol que acceleri la implantació del gasoil professional en el transport de mercaderies per carretera, amb l'objectiu que es compleixi el compromís adquirit per la ministra de Foment en funcions, Magdalena Álvarez, fa quatre anys.

Finalment, Servera va apuntar que els transportistes també reclamen al Govern una sèrie de mesures fiscals, amb la finalitat de "compensar" els impostos que existeixen sobre els carburants.