L'IEB organitza 20 actuacions l'abril dins el programa de foment de la lectura 'Llegeix, és un plaer'

Actualizado 31/3/2008 18:21:08 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

L'Institut d'Estudis Baleàrics ha organitzat un total de 20 actuacions dins el programa de foment de la lectura 'Llegeix, és un plaer' que coincidirà amb el Dia del Llibre el pròxim 23 d'abril i que tindrà presentacions de llibres, visites guiades, recitals i exposicions de diferents autors balears.

El programa va ser presentat avui pel president del IEB, Sebastià Serra, qui va explicar que els actes començaran demà amb la presentació del llibre de 'L'Amor de les tres taronges' a la fira del llibre Infantil i Juvenil de Bolonya, mentre que divendres es presentarà el llibre d'Andreu Manresa 'Invitació a la felicitat' a bord del vaixell de Baleària que cobreix la ruta entre Eivissa i Formentera a les 20.30 hores.

Després, divendres onze d'abril es presentarà el llibre de Joan Sans 'Jugar a fer joguines' al saló de plens de l'Ajuntament de Maó, mentre que dilluns 14 d'abril es presentarà a la sala d'actes de l'edifici Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears el llibre dels actes de les XXV Jornades d'Estudis Històrics Locals 'La II República a Balears', redactat per diversos autors.

El dijous 17 d'abril, l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, presentarà a la sala d'actes del Parlament balear el llibre de les seves memòries, mentre que per a aquest mateix dia s'ha organitzat també una taula rodona sobre el còmic a Balears dins les actuacions que es realitzaran al saló Internacional del Còmic de Barcelona, on hi ha programats un altre tipus d'actes.

Alhora, dilluns 21 d'abril es presentarà el llibre d'Ernest Balanguer 'Jaume I i el seu regnat' a la seu de l'IEB de Palma, mentre que dimarts es presentarà el llibre 'L'Escala de Jacob' de l'escriptor Diego Sabiote al teatre Xesc Forteza de Palma.

Finalment, dimecres es presentarà el llibre de 'L'Amor de les tres taronges' a la Galeria Fran Reus de Palma, que anirà acompanyada d'una exposició sobre les il·lustracions de llibre per Nívula Uyà, mentre que els dies següents a Inca, Manacor i Palma es presentarà un acte de concert i lectura del músic Joan Bibiloni.

PROGRAMA MEMÒRIA VIVA

Alhora, l'IEB ha organitzat també una sèrie d'esdeveniments dins del programa 'Memòria Viva', en què està previst que el dilluns 14 d'abril a partir de les 12.00 hores s'organitzi una taula rodona sobre Rosselló-Porcel moderada per Sebstaià Bennàssar a la sala d'actes de la Universitat Pompeu Fabra.

Després, dilluns 14 d'abril es presentarà, a partir de les 19 hores, el llibre dels actes de les XXV Jornades d'Estudis Històrics Locals al saló de Graus de la Universitat Ramon Llull, mentre que dijous es presentarà el llibre de memòries de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, per finalitzar el dilluns 28 d'abril amb la presentació del catàleg de l'exposició 'Palma 1936-1983' a la seu de l'IEB.

Així, el president de l'IEB va explicar que el pressupost dels dos programes no arriba als 3.000 euros i va sostenir que tot el que es realitzi per estimular la lectura "és positiu", recalcant que el panorama que es dibuixa en aquest àmbit en les diverses enquestes "no és molt bo". "Cal animar a la lectura i a la producció d'obres" va remarcar.

Serra va subratllar que per intentar solucionar els problemes relacionats amb la lectura, les iniciatives a dur a terme passen per aplicar mesures en el món educatiu i en el comunicacional, per fomentar i crear nous hàbits de lectura.