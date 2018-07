Llinàs destaca que el Pacte per l'Educació que integra a les CA, és flexible i recull un apartat sobre finançament

Actualizado 27/1/2010 16:50:35 CET

Detalla com a novetat el caràcter de "curs orientador" per a Batxillerat i FP que tindrà quart de l'ESO

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller d'Educació i Cultura, Bartomeu Llinàs, ha destacat avui "l'esforç" del ministre d'Educació, Ángel Gabilondo, per integrar els plantejaments de les comunitats autònomes en el document base per al Pacte nacional per l'Educació, sense caràcter definitiu, que inclou un apartat de finançament i apunta mesures a favor de la flexibilitat del sistema.

A més, Llinàs ha precisat que una de les novetats que presenta les esmentades bases és l'estatus que es vol aportar a quart de l'ESO perquè aquesta etapa s'enfoqui com un curs "més orientatiu" que enfoqui a l'alumne en el futur ensenyament a elegir, ja sigui Batxillerat o FP. Després, Gabilondo ha afegit que aquest curs constarà de dues modalitats per complir aquesta funció orientadora.

Així ho ha precisat als mitjans de comunicació després d'assistir a la Conferència Sectorial d'Educació celebrada a Madrid i que va estar presidida pel mateix Gabilondo, qui ha presentat una sèrie de propostes a les autonomies i que, segons Llinàs, algunes d'elles s'assimilen a les presentades per la comunitat.

Tot i això, el conseller va detallar que acararà les bases per al Pacte nacional per l'Educació del Ministeri amb el document inicial de suggeriments autonòmic per analitzar si les propostes de les illes estan recollides. També es va mostrar disposat a traslladar el document base a tota la comunitat educativa, sindicats i partits polítics per a, en el cas que calgués, fer aportacions de consens.

D'altra banda, el conseller va detallar que el termini per presentar al·legacions o continguts més específics acaba el pròxim dia 15 de febrer i que la Conferència Sectorial es tornarà a reunir a final d'aquest mes per a consensuar, de manera més concreta, les mesures a incloure en el Pacte nacional per l'Educació.

Segons el conseller, Balears ha presentat inicialment una sèrie de mesures genèriques orientades a aportar major flexibilitat al sistema educatiu --com fer més fàcil passar d'un tipus d'ensenyament a una altra--, major seguretat normativa, treballar en l'autonomia de centres, professionalització d'equips directes i a treballar en el concepte de responsabilitat del professorat.

Finalment, Llinàs ha destacat l'actitud conciliadora de Gabilondo ja que ha presentat un document "del Ministeri i no d'un o un altre partit polític", pel que considera que aquestes bases permet a les comunitats integrar-se, tot i que no al "cent per cent" de les seves respectives exigències inicials.