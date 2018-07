L'ONCE va repartir el passat cap de setmana a Mallorca un total de 120.000 euros

Actualizado 31/3/2008 20:25:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

L'ONCE va repartir el cap de setmana passat a Mallorca un total de 120.000 euros, dels quals 70.000 euros van correspondre al sorteig de divendres dia 28 i 50.000 al joc d'ahir.

Segons un comunicat emès avui per l'ONCE, l'agent venedor afiliat Rafael Palou va vendre dos cupons a Son Ferriol del sorteig de divendres passat, premiat cadascun d'ells amb 35.000 euros. Per la seva part, Georgina Martínez va vendre dues butlletes de diumenge dotades amb 25.000 euros.

Així, els cupons van ser venuts mitjançant el Terminal Punt de Venda (TPV), un sistema informàtic i portàtil i adaptat per ser manejat per persones amb discapacitat. Així, el citat dispositiu ofereix la possibilitat als clients de construir els seus propis números per a qualsevol dels sortejos de l'ONCE.

L'ONCE compte a Balears amb 1.250 afiliats, dels quals 259 són cecs totals i la resta deficients visuals, i 645 venedors afiliats i discapacitats. Així, gràcies a la venda dels seus productes 'Cupó Diari', 'Cuponàs de Divendres', 'Supercupó de Cap de Setmana', els 'Sortejos Extraordinaris', 'El Combo', el '7 de la Sort', el 'Tres de Sis' i el 'Trèvol', l'organització aconsegueix uns ingressos que possibiliten entre d'altres accions el suport a estudiants integrats en col·legis ordinaris, la rehabilitació en mobilitat i habilitats de la vida diària i suport econòmic amb Prestacions Assistencials.