Metges i infermers de Son Llàtzer es traslladaran temporalment a hospitals de tot el món per millorar la seva formació

L'Hospital de Son Llàtzer (Palma) comptarà, a partir d'ara, amb un programa de formació pioner a Espanya, dirigit a metges i personal sanitari del centre, els qui podran proposar ser traslladats temporalment altres centres de tot el món per accedir a nous coneixements sobre les seves especialitats, segons va detallar el conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, en una reunió mantinguda avui amb els mitjans per donar a conèixer la iniciativa.

El màxim responsable de la sanitat balear va presentar el programa 'Formar-se en salut', en un acte celebrat al centre al qual també han assistit el director general del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-Salut), Josep Pomar, i el gerent de l'hospital, Luis Alegre, els qui van ressaltar la importància de "millorar i ampliar" la capacitació dels professionals de la sanitat pública, alguna cosa que es "traslladarà" als ciutadans.

El programa 'Formar-se en salut', que ha estat donat a conèixer avui i es posarà en marxa a Son Llàtzer al llarg dels pròxims mesos, suposarà que professionals del centre puguin "millorar els seus coneixements i habilitats" altres hospitals que comptin amb diverses especialitzacions, van comentar Thomàs i el gerent de Son Llàtzer, Luis Alegre, els qui esperen que "després importin" a la xarxa pública balear els seus coneixements.

Per a això, els aspirants a acollir-se al programa hauran de formular les seves propostes, tant respecte a les tècniques específiques sobre les quals preveuen adquirir nous coneixements, com els centres on consideren que les podran aprendre millor. La proposta serà analitzada pel Consell d'Empreses de Son Llàtzer i, una vegada aprovada, s'enviarà al professional "per períodes que intentarem que siguin llargs" a l'hospital escollit.

Això sí, tot això es farà després que el facultatiu o infermer ferm un document mitjançant el que es compromet a formar part de la plantilla de l'hospital mallorquí durant quatre anys, el que constitueix una assegurança per evitar la 'fuga de cervells'. El resultat és que "tindrem millors metges, millor formats" en tècniques quirúrgiques i altres igualment modernes, va puntualitzar el representant del Consell d'Empreses, Miquel Fluxà.

EMPRESES VINCULADES A L'HOSPITAL

Cap precisar que a l'acte van estar presents representants de les cinc companyies que componen aquest òrgan, que "no és un patronat, sinó que volem empreses que es vinculin formalment", ha precisat Alegre. Concretament, es trobaven a la presentació, a més dels citats, el director comercial per a Espanya i Portugal d'Orion Health, Paul Vullinghs; el director general de Viatges Iberia, Enric Riera; el director general de Banca March, Joan Gili; i el responsable de la Zona Sud i Est de General Electric, Javier Aguilar.

Cadascuna de les empreses que fa extensiva la seva responsabilitat social a la millora dels coneixements dels professionals sanitaris ofereix al programa 'Formar-se en Salut' quantitats que oscil·len entre els 10.000 i els 15.000 euros, depenent del cas, que es destinaran íntegrament a facilitar el trasllat i manutenció dels facultatius i infermers en el seu destí transitori.