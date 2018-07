Obra Social de Sa Nostra triplica les activitats culturals programades a Menorca amb l'objectiu de guanyar públic

Actualizado 22/9/2008 20:41:41 CET

MENORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

Els responsables de la fundació Obra Social de Sa Nostra van presentar aquest matí a Maó el programa d'activitats culturals per als escolars de l'illa, un programa que triplica l'oferta de l'any passat amb l'objectiu de triplicar també l'assistència. La fundació de l'entitat financera es fixa com a objectiu que fins a 10.000 alumnes de tota la geografia menorquina s'adhereixin a alguna de les activitats previstes per al curs 2008-2009, tres vegades més que el curs passat.

El programa d'aquest any es divideix en tres grans apartats. Les activitats relacionades amb el medi ambient, que es desenvolupen a l'aire lliure, les relacionades amb el cinema i la literatura i finalment les que exploren el món de la música. Especialment rellevants són aquestes últimes ja que segons els seus organitzadors és "arriscat" apostar pels concerts en una societat tan "experta" en temes musicals com és la societat menorquina.

"El projecte estrella" és l'organització de concerts escolars que aniran a càrrec de l'escola Neus Segarra de Mallorca. A la presentació del programa, el responsable de la fundació a Menorca, Joan Elorduy, va destacar que "en totes les activitats previstes hi ha una cosa molt important que és la cultura dels valors".

Elorduy va afegir que "no interessa tant portar els nens a la platja i aquí entretenir-se, sinó que aprenguin els valors que hi ha al medi ambient, en la literatura o en la música". "Darrere de tot això ha d'haver una cultura dels valors que és el que volem fomentar", va sentenciar.

A l'acte de presentació va assistir el president de l'Obra Social de Sa Nostra, Antoni Sorà, que va recordar que "la fundació ha invertit aquest any en activitats diverses 13,2 milions d'euros". Sorà va especificar que d'aquests, "més de 200.000 euros s'han destinat a les activitats culturals per a escolars" i que per al pròxim any "es preveu augmentar aquesta quantitat entre un 20 i 30%".

Entre les principals novetats d'aquest any està que totes les escoles que ho desitgin podran reservar les places per als seus alumnes a través d'internet, el que els estalviarà el desplaçament fins als punts d'atenció de Sa Nostra. Una altra de les novetats més destacades és que les escoles de Menorca i les Pitiüses que ho desitgin podran sol·licitar una subvenció per desplaçar-se a Mallorca a fer activitats només programades allà.

Sa Nostra finançarà els desplaçaments amb quantitats que podran arribar als 300 euros per grup.