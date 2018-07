La OMT assaja en 23 hotels de Palma un projecte per estalviar energia mitjançant l'ús d'energies renovables

Actualizado 22/8/2011 17:13:52 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

L'Organització Mundial del Turisme (OMT) ha posat a prova en 23 hotels de Palma el projecte Solucions Energètiques per Hotels (HES), amb el qual es pretén facilitar l'ús d'energies renovables i promoure l'eficiència en aquesta matèria a través d'eines incloses en el projecte.

El director general de Turisme i Coordinació Municipal de l'Ajuntament, Javier Bonet, ha explicat aquest dilluns en la Cambra de Comerç de Mallorca que Palma és "un dels destins turístics més importants del món" i, per aquesta raó, la ciutat "ha de poder relacionar-se amb els conceptes d'eficiència i sostenibilitat".

Per Bonet, el projecte pilot que s'ha realitzat en els establiments de la capital balear servirà per "mitigar els efectes del canvi climàtic, per avaluar-nos com destí i per a conscienciar les empreses turístiques, els propis turistes i les administracions".

Els hotels que han participat en el projecte són de categoria mitja alta, això és, de quatre o cinc estrelles. Aquest aspecte ha estat assenyalat per l'experta local del projecte HES, Mariona Luis, qui ha afirmat que els hotels de sol i platja, al tenir només obert durant l'època d'estiu, "no estan molt interessats en l'eficiència energètica, mentre que els hotels de perfil urbà que estan oberts tot l'any, "són els que tenen una major consciència energètica".

La project mànager de HES, Clàudia Lisboa, ha indicat que Palma és un "destí compromès amb la sostenibilitat" i ha censurat el mite que el "enverdiment" del turisme no és compatible amb el creixement econòmic". Per Lisboa, avui, "quan el món avança cap a un nou model de creixement, la gestió verda en les empreses ja no és una opció sinó un requisit per el seu èxit futur".

Un dels problemes que presenta Palma a l'hora de promoure la utilització d'energies renovables és la legislació vigent. Així, Luis ha lamentat que la planificació urbanística de la ciutat, "difícilment" donaria llum verda a la instal·lació de panells solars en hotels que estan ubicats en el nucli antic de Palma i que la solució resideix en "buscar alternatives" com "la instal·lació de cèl·lules que reconeixen el moviment humà als passadissos per anar encenent i apagant llums al seu pas".

Així, l'experta en energia del projecte HES, Patrizia Laplana, ha presentat unes línies bàsiques a seguir pels hotelers per reduir la factura d'energia. Així, Laplana ha explicat que és convenient "ajustar la tensió d'entrada a 400V perquè "la sobretensió augmenta el consum energètic exponencialment i cal sol·licitar a la companyia elèctrica que reguli la tensió en el transformador".

Alhora, Laplana ha assegurat que "no té sentit acumular energia amb materials renovables com els panells perquè després es perdi quan algú obre una finestra". En aquest sentit, Luis ha complementat la intervenció de Laplana explicant que "és millor primer, treballar en l'eficiència energètica i tenir un establiment ben condicionat, i després invertir en tecnologies renovables.

Una altra de les solucions que s'ofereix és la d'"assegurar que es manté la temperatura de consigna entre 22 i 26 graus, durant els mesos d'estiu, que és quan hi ha un major consum. Segons Laplana, "cada grau de diferència, incrementa un 8% la factura elèctrica".

Finalment, "consumir menys energia, formar els treballadors i conscienciar els clients, implementar tecnologies suaus, incrementar l'eficiència energètica, gastar menys i obtenir més energia per unitat de combustible", han estat els consells que s'han donat per a hotelers que pretenen reduir la despesa energètic dels seus establiments.