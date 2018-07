El Pacte estudia reformar la Llei General Turística i està elaborant una Llei especial per a la Platja de Palma

Actualizado 27/1/2010 17:17:10 CET

El PSIB preveu tramitar al Parlament entre 20 i 30 lleis en els dos pròxims períodes ordinaris de sessions

El Pacte de Govern està analitzant una possible reforma de la Llei General Turística, mentre que també està elaborant una Llei Especial per a la Platja de Palma, tenint en compte la "gran importància" del projecte de reforma d'aquesta zona de la capital balear i els "problemes legals, que poden arribar a dificultar un desenvolupament ràpid d'aquesta iniciativa".

Així ho ha explicat en una roda de premsa el portaveu del PSIB al Parlament, Antoni Diéguez, qui ha informat de la jornada parlamentària celebrada ahir pel seu grup a Binissalem, on es va preveure que en els dos pròxims períodes de sessions, se'n van a tramitar "entre 20 i 30 lleis en funció de com siguem d'àgils per resoldre-les".

D'aquesta manera, ha apuntat que si es compleixen aquestes expectatives, aquesta legislatura conclourà amb una capacitat legislativa "semblant a les anteriors o fins i tot superior" i, d'altra banda, va detallar que el PSIB ha dividit les normatives pendents d'aprovació en tres blocs, referits a "la crisi econòmica, a l'àmbit social i a la regeneració de la vida política", que són "les qüestions que preocupen als ciutadans".

En aquesta línia, ha assenyalat que en el bloc de la crisi econòmica s'engloben la Llei del Sòl, que permetrà "ordenar per fi el territori a Balears" i tramitació de la qual està "bastant avançada"; la Llei d'habitatge; una possible reforma de la Llei General Turística i la Llei especial per a la Platja de Palma".

Pel que fa a l'àmbit de les lleis socials, va anunciar que en els dos pròxims períodes de sessions, s'aprovaran la Carta de Drets Socials; la Llei de Salut Pública i la Llei d'Igualtat, que substituirà a la Llei de la Dona, aprovada en la passada legislatura.

"REGENERACIÓ DE LA VIDA POLÍTICA"

D'altra banda, Diéguez ha indicat que en el tercer gran bloc relacionat amb la regeneració de la vida política, s'inclouen una sèrie de normatives que tenen l'objectiu de "protegir a l'administració pública de possibles governs dolents per evitar les conseqüències que s'estan vivint en aquesta legislatura, respecte al que es va fer en el passat".

Així, va citar la Llei de la Bona Administració i Bon Govern, que està "gairebé vista per ser aprovada al Parlament"; la Llei del Sector Públic, que està "apunto de ser aprovada pel Consell de Govern" i la Llei de Publicitat Institucional, ja aprovada per l'executiu i que "intentarà evitar les pràctiques dolentes en el maneig de la publicitat per interessos propagandístics".

Alhora, va incloure en aquest paquet de normatives la Llei de Ràdio i Televisió Públiques de les Balears, que està "molt avançada", i la Llei del Sòl, que, segons la seva opinió, serà "molt important per intentar blindar a l'administració front a les possibles temptacions que pugui haver de repetir altres actituds en la vida política que tant han enterbolit aquesta legislatura".

Amb independència dels tres citats blocs de lleis, Diéguez ha apuntat que durant aquesta legislatura també s'aprovaran un altre grup de normatives de caràcter organitzatiu o estatutari, amb la finalitat de regular determinats sectors. Entre les quals hi ha, ha destacat les lleis de Consells Insulars; de Consell Consultiu; del Joc; de Coordinació de les Policies Locals; d'Estadística i de Transport Marítim.

El portaveu socialista ha manifestat que el denominador comú de totes les lleis que s'aprovaran en els pròxims dos períodes ordinaris de sessions serà la "lluita contra les conseqüències de la crisi econòmica", així com millorar la situació de les Balears, amb la finalitat que l'economia "torni a funcionar".

INVERTIR EN CONEIXEMENT I NOVES TECNOLOGIES

Per a això, ha recordat la necessitat de "generar confiança", respecte que el sector econòmic "funciona", per a la qual cosa ha remarcat que els grups que donen suport al Govern intentaran incidir a l'augment de la inversió a tots aquells temes relacionats amb el coneixement i l'educació, de cara a "millorar la formació dels joves".

"No és important quan anem a sortir de la crisi, sinó com anem a fer-ho i el que es pretén fer és que els esforços es derivin cap a les activitats pròpies del coneixement i les noves tecnologies, tal com ja s'està invertint en la informatització de les aules, el que va a servir per canviar la tendència educativa a Balears que, fins a aquest moment, ha estat bastant mala", ha afirmat.

En aquesta línia, va apostar perquè els joves de l'arxipèlag adquireixin una sèrie de capacitats perquè estiguin el "millor preparats possibles", amb la finalitat que, en el cas que torni a haver una crisi econòmica, aquesta "no tingui tants efectes negatius com l'actual pel que fa a pèrdua d'ocupacions".

Finalment, Diéguez ha criticat que la crisi és "especialment greu" a Balears, a causa que la competitivitat d'aquesta Comunitat ha patit una "degradació tremenda", tenint en compte que en les passades legislatures, es va fer una "gran èmfasi" en la construcció, el que, segons ha recordat, "va portar mà d'obra d 'escassa capacitació, que actualment, té grans problemes per inserir-se en altres oficis que tinguin una sortida a les illes".