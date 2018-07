Passa a disposició judicial Cristina Cerdó després d'haver estat detinguda

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -





L'exregidora de Medi Ambient a l'Ajuntament de Palma i expresidenta de Emaya, Cristina Cerdó, ha passat a les 09.00 hores d'aquest matí a disposició judicial després d'haver estat detinguda la passada nit en el marc de l'operació Pícnic que investiga la suposada trama de corrupció consistent en la utilització de fons públics per captar vots per a UM, segons han informat a Europa Press fonts judicials i policials.

Alhora, al costat de Cerdó ha passat a disposició judicial l'ex responsable de Medi Ambient i nombre 4 de UM a Palma, Paula Cortés, després que s'hagi esgotat el termini de 72 hores al qual una persona pot romandre detinguda per la Policia després del seu arrest divendres passat.

Totes dues seran interrogades pel magistrat del Jutjat d'instrucció número 12 de Palma en funcions de guàrdia, Francisco José Pérez.

Per la seva banda, la Policia Nacional va posar en llibertat amb càrrecs a quatre dels cinc detinguts que encara romanien en els calabossos en el marc de l'Operació Pícnic, a excepció de Cortès. Després, agents de la Policia van procedir a la nit a l'arrest de qui fora nombre 2 de UM al consistori de Palma. Concretament, després de ser interrogats pels agents i els fiscals Anticorrupció Pedro Horrach i Miguel Ángel Subirán s'imputa un delicte de malversació de fons públics a les sis persones que han quedat en llibertat (quatre d'elles diumenge, una dissabte i una altra dijous), així com a Cerdó i Cortès.

D'aquesta manera, aquest diumenge ha estat posat en llibertat el coordinador de l'àrea de Medi Ambient del consistori, Salvador Maimó (detingut divendres); l'exdirector general de Formació Enric Molina; una militant de UM que va estar contractada per fer activitats en la Regidoria de Medi Ambient A.S.M. i una altra ex treballadora de la mateixa Regidoria M.M.C, tots ells arrestats dissabte.

Durant l'operació, també ha estat detinguda dijous passat l'ex gerent del Imfof, Catalina Payeras, si bé, després, va estar posada en llibertat, mentre que aquest dissabte també va estar arrestat un home M.N., tot i que també va estar posat en llibertat.

Les investigacions que s'estan desenvolupant en el marc de la nova operació de presumpta corrupció, batejada com 'Pícnic' i iniciada aquest divendres per ordre del Jutjat d'Instrucció número 8, apunten que Unió Mallorquina (UM) va contractar a través de l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i Treball (Imfof) a una vintena d'informadors mediambientals l'única funció dels quals era, en realitat, captar afiliats per al partit.

D'aquesta manera, les indagacions se centren en si van poder cometre's delictes de malversació de cabals públics i prevaricació, ja que aquests treballadors van estar contractats a través d'aquesta empresa pública, a fi que portessin a terme el seu treball per al departament de Medi Ambient de l'Ajuntament, malgrat que en cap moment haurien realitzat el comès per al que ocupaven aquests llocs.

Més al contrari, aquests agents, coneguts com a IMAS, es dedicaven exclusivament, d'acord a les indagacions, a la captació d'afiliats per a UM. De fet, una altra de les arrestades en el marc d'aquesta operació policial, Paula Cortés, qui fora nombre 2 de l'exregidora de Medi Ambient Cristina Cerdó, ja ha estat interrogada pel jutge instructor del cas Maquillatge sobre el programa de millora del cap a l'anomenat Agenda Local 21, informadors del qual anaven porta per porta presumptament per atreure simpatitzants.