Esquerra assegura que el vet als pressupostos és "necessari" ja que "no s'adeqüen a la realitat econòmica"

Actualizado 10/12/2008 19:28:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El president d'Esquerra a Balears, Joan Lladó, ha afirmat avui que el vet als pressupostos generals de l'Estat per a 2009, que va comptar amb el suport del PP, el que va suposar la seva devolució al Congrés, era un "gest imprescindible", ja que, va argüir, la inversió prevista per a Balears "no s'adequa a la realitat econòmica i no compleix amb l'Estatut".

En un comunicat, Lladó va explicar que en la disposició addicional novena, l'Estatut insta que la mitjana d'inversió per habitant per a Balears s'ha "d'homogeneïtzar" amb la mitjana estatal, mentre que no s'aprovi el REB. "Ara mateix, la inversió per habitant realitzada pel Govern a les illes es troba molt per sota de la mitjana nacional", va afegir.

Alhora, Lladó va considerar que és "insuficient" la inversió de 393 euros per habitant realitzada per l'Estat a Balears, "quan la mitjana estatal és de 538 euros".

D'altra banda, el líder independentista va recordar que és un "greuge" que aquesta situació es repeteixi cada any i va assegurar que l'espoliació es fa més "patent" quan comunitats com Ceuta-Melilla reben una mitjana de 897 euros per habitant i que Balears ocupi el penúltim lloc en matèria d'inversió.

"El text que es portarà a aprovació al Congrés dels Diputats va ser millorat en una comissió d'Esquerra Republicana, on el partit nacionalista va introduir tres esmenes per valor d'1,1 milió d'euros, dels quals mig milió es destinarà al foment de la llengua catalana, 300.000 euros a la compra del Celler Cooperatiu de Felanitx i 300.000 euros a la construcció d'un centre Sociocultural en el Port de Pollença", va concloure Lladó.