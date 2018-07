El PP considera "molt preocupant" la suspensió de la llicència d'explotació a Futura

Actualizado 22/9/2008 19:08:40 CET

MADRID, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

El portaveu de Foment del PP al Congrés dels Diputats, Andrés José Ayala, ha assegurat avui que la suspensió de la llicència d'una aerolínia com Futura, sense entrar a valorar si aquesta mesura és adequada o no, és "molt preocupant".

Així es va referir al fet que la Direcció General d'Aviació Civil hagi decidit suspendre la llicència d'explotació de la companyia Futura després d'analitzar la seva situació econòmica i financera, i va aprofitar a més per sol·licitar al Ministeri de Foment que actuï amb "responsabilitat" en matèria de seguretat aèria.

En declaracions a Europa Press, Ayala va remarcar que el PP desconeix en profunditat la informació sobre la situació de l'aerolínia de vols xàrter, pel que va deixar que la seva formació no es pronuncia sobre "l'adequat o no" la mesura de la suspensió, que correspon al Ministeri doncs és té les dades precises.

"Al PP li sembla molt preocupant el que se suspengui una aerolínia. El que esperem i confiem és que el Ministeri de Foment actuï amb responsabilitat i amb objectivitat", va expressar el portaveu de Foment del PP.

Per a Ayala, el departament dirigit per Magdalena Álvarez no "està donant mostres últimament de bon fer" i per tant va destacar que "des del seu partit es confia que es millori la gestió del Ministeri i que no s'actuï des dels errors del passat".

Per aquesta raó va reclamar al Ministeri que comenci a treballar amb "objectivitat i serietat" en matèria de seguretat aèria, ja que segons la seva opinió l'esmentada àrea estava "menyspreada" per la ministra i s'ha comprovat que era un "tema fonamental" i que ha estat "bàsic" per al seu partit.

En pro d'aquesta responsabilitat, Ayala va confiar que no es posi cap obstacle a la subcomissió parlamentària sobre seguretat aèria que el Congrés dels Diputats espera aprovar.