El PP de Palma demana a Calvo que assumeixi la seva responsabilitat política per l'Operació Pícnic

El portaveu del Grup Municipal Popular, Julio Martínez, ha dit que l'alcaldessa Aina Calvo hauria d'assumir les "responsabilitats polítiques" que li corresponen derivades de la contractació d'informadors mediambientals per part del consistori que, suposadament, es dedicaven a treballar per a UM, les contractacions dels quals estan sent actualment investigades en el marc de l'Operació Pícnic.

Martínez ha fet aquestes declaracions als passadissos del consistori palmesà referint-se a l'anomenada Operació Pícnic, que investiga una suposada trama de corrupció consistent en la utilització de fons públics per captar vots per a UM.

Les investigacions que s'estan desenvolupant en el marc de la nova operació de presumpta corrupció, batejada com 'Pícnic' i iniciada aquest divendres per ordre del Jutjat d'Instrucció número 8, apunten que Unió Mallorquina (UM) va contractar a través de l'Institut Municipal de Formació Ocupacional i Treball (Imfof) a una vintena d'informadors mediambientals la única funció dels quals era, en realitat, captar afiliats per al partit.

Segons Martínez, ha estat Calvo i el tinent d'alcaldessa Eberhard Grosske els qui "van aprovar i van justificar" la contractació dels esmentats informadors mediambientals en una Junta de Govern celebrada l'abril del 2008.

Per aquesta raó, ha considerat que "són ells els que haurien d'aclarir als ciutadans i ciutadanes el per què en aquell moment van aprovar donar suport a la contractació d'aquests informadors mediambientals".