El PP reitera que Bermejo ha d'aclarir si hi va haver "corrupció judicial" en el pacte entre PSOE i UM

Actualizado 22/9/2008 19:13:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

La diputada del PP al Congrés dels Diputats Maria Salom creu que el ministre de Justícia, Maria Fernández Bermejo, ha d'aclarir si l'Estat va incórrer en un delicte de "corrupció judicial" en el cas que es confirmi que va jugar algun paper en el pacte de govern de UM i el PSOE a Balears.

Dimecres que ve aquesta serà precisament la pregunta que formularà la diputada al ministre, amb la finalitat de descobrir si el pacte arribat entre els socialistes i UM a Balears per formar govern -juntament amb el Bloc- va tenir com condicionant que la "Fiscalia actuï de manera més laxa" amb aquells assumptes que concerneixen al partit nacionalista i "posi l'accelerador" quan es tracta de casos que afecten al PP.

"Aquesta és una percepció que existeix a Balears i que cal aclarir", va insistir Salom, per a qui això explicaria per què quan surt a la llum algun cas de presumpta corrupció que esquitxa al PP "des del principi hi ha càmeres de televisió que graven com es porten emmanillat" al susdit, mentre que quan l'objecte del cas és un altre partit -UM- "ni hi ha mitjans ni es deté a ningú", va assegurar.

"No hi ha res més injust que la Justícia es comporti de manera diferent segons de què partit es tracti, perquè això suposa incórrer en corrupció judicial", va sentenciar Salom.