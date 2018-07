El preu dels lloguers a Palma ha caigut un 5,2% durant el 2009, segons idealista.com

Actualizado 27/1/2010 15:20:09 CET

La renda mensual de lloguer d'un habitatge a Palma se situa en 8 euros/m2

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà dels pisos de lloguer a Palma ha baixat en 2009 un 5,2%, situant la renda mensual a la ciutat en 8 euros/m2, segons l'informe fet pel portal immobiliari idealista.com, en col·laboració amb la Societat Pública de Lloguer.

Una caiguda que es va moderar en el segon semestre de l'any, amb un alentiment en el ritme de la baixada dels preus, ja que en aquest període el preu del lloguer a Palma ha caigut només un 0,9%.

En el conjunt del país, només 2 de les 33 capitals de província analitzades per idealista.com van pujar de preu, i són Lleó (5,0%) i las Palmas de Gran Canària (3,8%). Barcelona ha registrat durant l'any passat una caiguda en els seus preus de lloguer de l'11,3%, el que situa la renda mensual en 12,1 euros/m2. Caigudes anuals de dos dígits també experimenten els municipis de Castelló de la Plana (-14,2%), Saragossa (-11,9%) i València (-11,2%)

El preu ha caigut a Madrid capital un 6,3% al llarg del 2009 i s'ha situat en 12 euros el metre quadrat. Sevilla, tot i haver patit una caiguda del 7%, contínua sent la capital andalusa amb el lloguer més car (8,7 euros/m2). En el cas de Bilbao la baixada de preus ha estat del 4,8%.

Els descensos més moderats els van experimentar Lleida (-2,4%)i Santander (-2,7%). Barcelona es va consolidar com la ciutat amb els lloguers més cars d'Espanya, amb 12,1 euros/m2 al mes, seguida per Madrid, amb 12 euros/m2 al mes. Només una capital més registra un preu mensual superior als deu euros per metre quadrat: Bilbao. Els propietaris bilbaïns demanen una renda mitjana d'11,3 euros/m2

Càceres és la capital de les analitzades per idealista.com amb els preus més econòmics, amb 4,5 euros/m2. Li segueixen Àvila i Castelló de la Plana, tots dos amb 5 euros/m2 al mes.