PSIB, Bloc i UM es reuniran de manera urgent els pròxims dies per negociar un nou model en IB3

Actualizado 10/12/2008 19:31:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 de desembre (EUROPA PRESS)

El PSIB, Bloc i UM mantindran una reunió de manera urgent durant els pròxims dies per negociar un nou model de gestió en IB3, coincidint amb la vaga que els treballadors de SBT i Salom Àudio i Vídeo (productores que s'encarreguen dels informatius i els serveis tècnics) han convocat en la ràdio pública des de la passada nit fins a diumenge que ve i a la qual se sumaran divendres els tècnics de la televisió en defensa de la internalització de l'ens autonòmic.

Fonts del PSM van informar a Europa Press que abans de final d'any o a començaments de 2009 es produiran "canvis" en la ràdio, tal com ha promès el màxim dirigent d'aquesta formació, Biel Barceló, després de considerar "molt greu" que la directora d'IB3 Ràdio, Catalina Sitjar, designada a proposta d'aquest partit, cridarà al coordinador de SBT, Carlos Hellín, per a adelantar-le que la productora havia d'acomiadar a dos treballadors de la mateixa que suposadament havien intentat convèncer "massivament" a tots els autònoms perquè es vinculessin amb la causa i exercissin el seu dret a la vaga.

Tot i això, van precisar que en cas de produir-se la substitució de la directora d'IB3 Ràdio, haurà de ser consensuada entre les tres formacions que recolzen a l'executiu autonòmic i haurà de ser aprovada pel director general d'IB3, Antoni Martorell, pel que van indicar que aquest cessi no depèn exclusivament del PSM.

D'altra banda, les fonts del PSM van recordar que la subrogació és un "dret dels treballadors", referint-se així al fet que SBT anunciés ahir a la direcció d'IB3 que, a partir de l'1 de gener, només contractarà a 211 dels seus més de 400 treballadors amb els quals compte a Palma, Calvià, Menorca i Eivissa, malgrat que el plec de condicions del contracte obliga a subrogar a tota la plantilla actual.

"En moments de crisis, al Govern no li interessa que aquests treballadors es puguin anar al carrer i, per aquesta raó, el que ha de fer la Conselleria de Treball és actuar perquè la majoria dels mateixos puguin tenir un futur laboral i estable", van sentenciar, i alhora van advertir que el PSM "no consentirà" que 200 treballadors de SBT es quedin sense treball.