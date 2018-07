Roque López canvia d'advocat "per problemes econòmics"

Actualizado 22/9/2008 20:01:24 CET

EIVISSA, 22 de Setembre (EUROPA PRESS)

L'exsecretari del partit socialista a les Pitiüses, Roque López, deixarà de tenir la defensa de l'advocat sevillà Luis Romero "davant de la impossibilitat de sufragar els costos dels seus desplaçaments" després de 16 mesos des que destapés el 'Cas Eivissa Centre'. López passarà a estar defensat per Andrés Tuells Juan.

El mes de juny passat l'exsocialista va justificar que finança l'acusació del cas "amb el seu patrimoni familiar". Així va matisar que té un romanent econòmic per fer davant de les despeses d'aquest procés, entre els quals s'inclouen la defensa jurídica, els viatges o la fiança que es va sol·licitar al principi, que suma un total de 50.500 euros. Quantia que procedeix d'ampliacions de la seva hipoteca, la venda d'una plaça de pàrquing, la venda d'una propietat per part de la seva dona o la cartilla d'estalvis del seu fill, i que "produeix un daltabaix econòmic en qualsevol economia familiar".

Unes declaracions que López va efectuar en roda de premsa amb motiu de les acusacions de diversos membres del PSOE que van apuntar que membres del PP podrien estar sufragant les despeses de l'exsecretari general.

López també va fer balanç del procés del cas "Eivissa Centre", que va destapar fa un any, i va afirmar que és "molt positiu perquè a poc a poc se'n va avançant, gairebé tots els recursos se'n van estimant i s'ha produït un canvi important dins de la societat". En aquest sentit va assegurar que el que al principi semblava que era "una trama per perjudicar al PSOE" va calant a la societat que reconeix que hi ha alguna cosa darrere, "que és el que s'està intentant demostrar".