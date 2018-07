'Sa Nostra' afirma que té solvència per afrontar la crisi econòmica i demana "confiança" a la societat

Actualizado 22/9/2008 19:10:29 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 de setembre (EUROPA PRESS)

L'entitat bancària 'Sa Nostra' té solvència per "navegar per dins de la crisi econòmica", segons va manifestar el seu president, Fernando Alzamora, qui va dir que la caixa d'estalvis és "molt important" per al sistema financer i per a la societat de les illes, i va atribuir la seva solvència i capacitat per afrontar aquesta conjuntura adversa a anys de "prudència i dedicació" a la seva activitat.

Així ho va exposar avui, durant la presentació del 'Informe econòmic i social de les Illes Balears 2007' als mitjans de comunicació --prèvia a l'oficial que tindrà lloc demà dimarts--, en un acte que va tenir lloc en el seu de la caixa en Son Fuster (Palma de Mallorca), al terme del qual, va realitzar un parlament en el qual va recordar que l'entitat utilitza uns recursos que suposen gairebé el 30% de la riquesa de les illes.

Concretament, Alzamora va assenyalar que "estem treballant per fer front a aquesta situació" i que compten amb "eines suficients" per fer front a una situació per a la que va dir que l'equip humà, així com la direcció, estan "total i absolutament preparats" i són més "significatius" que els d'altres entitats. Pel que va reclamar "confiança" i "tranquil·litat" a la societat balear.

En les seves declaracions, Fernando Alzamora va indicar que "volem tenir una transparència absoluta de les situacions" i, al mateix temps, oferir "proximitat" a la societat balear als clients mitjançant la seva xarxa d'oficines. De manera que "vinguin i ens exposin les seves necessitats, nosaltres farem tot l'humanament possible per ajudar-los", va manifestar.

Cal assenyalar que 'Sa Nostra', que participa en més de 170 empreses, va tancar 2007 amb uns resultats consolidats de 105,6 milions d'euros lliures d'impostos i un creixement anual que es va situar en un 10,87%, mentre que els resultats de l'entitat financera van arribar als 77,32 milions d'euros, amb un creixement del 33,54%, segons les dades difoses per la pròpia entitat.

Tot i que després de l'estiu es van començar a notar els efectes de la crisi de les hipoteques d'alt risc als Estats Units la inversió creditícia total del grup a final de 2007 va arribar els 8.972 milions d'euros, amb un creixement interanual de 1.426 milions, cosa que representa un augment del 18,9%.