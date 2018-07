Sant Josep aprovarà aquesta tarda en ple la nova ordenança que regula l'ús de platges al municipi

Actualizado 31/3/2008 19:23:36 CET

EIVISSA, 31 de març (EUROPA PRESS)

El municipi de Sant Josep aprovarà aquesta tarda en el ple ordinari de l'Ajuntament, corresponent al mes de març, l'Ordenança Municipal d'Ús i Aprofitament de les Platges del Terme Municipal.

Segons va exposar avui a Europa Press la regidora de Platges de l'Ajuntament de Sant Josep, Maria Ángeles Mostazo "aquesta ordenança complementarà el plec de condicions per l'ús i gaudi de les platges del municipi" i va explicar que comença amb una definició del que és platja en la qual es determinen les zones de bany, l'abalisament i les tasques de neteja que corresponen al consistori i als concessionaris.

Segons Mostazo, la prohibició d'acampades, circulació de vehicles, venda ambulant o presència d'animals són altres dels aspectes destacats d'aquesta normativa. Per a la regidora, també es detallen aspectes com l'horari de bany, es regulen les zones per les quals deuen circular les embarcacions, així com la seva velocitat, i s'estableix el personal de vigilància del qual ha de disposar l'Ajuntament en el servei de socorristes.

Mostazo va assegurar, a més, que conforme amb aquesta normativa, l'Ajuntament anirà condicionant les platges amb les infraestructures necessàries, com són banys o dutxes i que els articles que s'exposen a la mateixa donen lloc a un ús racional de les platges.

Segons la regidora, "l'ordenança recull les infraccions amb la finalitat que es pugui vetllar perquè tot estigui en condicions òptimes i es faci un ús correcte tant per part dels residents com dels turistes".

Un dels aspectes que es posen de manifest en aquesta normativa és l'execució d'activitats esportives, mentre que, d'altra banda, "hi ha un apartat que regula aquestes accions i queden prohibits els jocs de paletes o pilota a la zona de la platja en la qual es pugui molestar a persones que estan banyant-se o prenent el sol" va agregar Mostazo. Motiu pel qual va afegir que per fer aquests jocs es condicionaran altres platges i qualsevol esport es podrà fer amb autorització del consistori.

Altres dels punts que està previst que s'aprovin en aquest ple són la modificació de diversos articles de l'Ordenança reguladora dels horaris d'obertura i tancament dels establiments i el programa de servei de recollida selectiva que ha presentat l'empresa Herbusa.

Una sessió plenària en què es debatran quatre mocions del grup popular referides a què l'Ajuntament sol·liciti el Consell Insular la concessió d'un punt d'informació juvenil a la zona de Cala de Bou, posi en marxa un servei d'educació viària i reclami el CEP PITIUS que imparteixi les classes al municipi. Les preguntes que elevarà l'oposició en aquest ple versen sobre el conveni signat entre l'Ajuntament de Sant Josep i l'entitat que fa d'intermediària amb l'escola d'adults, les noves línies de transport públic i el 'tele-centre' de Cala de Bou.