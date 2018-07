Sindicats i Ministeri reprendran aquesta tarda la negociació per intentar posar fi a la vaga de Justícia

Actualizado 31/3/2008 15:44:47 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS)

Els sindicats judicials i els representants del Ministeri de Justícia reprendran aquesta tarda les converses per intentar posar fi a la vaga indefinida convocada des del passat 4 de febrer pels treballadors dependents del Ministeri, els quals exigeixen una equiparació salarial amb les comunitats en les quals encara han estat transferides les competències. La trobada tindrà lloc en la mateixa seu del Ministeri a les 16.30 hores.

L'última reunió entre les dues parts es va celebrar divendres passat i els sindicats de Justícia i el Ministeri no assoliren cap acord després de més de tretze hores de converses. La trobada no va derivar tampoc en cap avanç respecte a les reivindicacions econòmiques, segons van indicar les dues parts.

Mentre el Ministeri va lamentar que els representants sindicals no oferissin una proposta econòmica diferent a la seva reclamació per a una homologació salarial amb els funcionaris dependents de les administracions autonòmiques, el que es traduiria en una pujada mensual de 200 euros en els dos pròxims anys, els sindicats van criticar que Justícia no fes cap nova oferta.

En conseqüència, els treballadors van convocar dissabte una manifestació a Madrid a la qual van assistir milers de treballadors de les diferents comunitats afectades. La marxa va partir de la seu del Ministeri de Justícia i va acabar en el d'Economia i Hisenda. A la vaga indefinida estan convocats uns 9.500 treballadors de set comunitats (Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Extremadura, Múrcia, la Rioja, Balears i Astúries), de les ciutats autònomes de Ceuta-Melilla i dels òrgans centrals amb seu a Madrid, entre ells l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem.

Durant les vuit setmanes de vaga, el Ministeri ha ofert sis propostes diferents que suposen un increment lineal de 180 euros mensuals, dels quals es cobrarien 110 amb efectes d'1 de gener del 2008 i la resta a partir d'abril de 2009. Durant els últims quatre anys, els funcionaris de Justícia han vist ja incrementats els seus salaris en un 20%, va recordar el departament de Mariano Fernández Bermejo.