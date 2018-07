Sol Meliá reobrirà l'antic Hilton València el 21 de febrer

Actualizado 26/1/2011 15:00:27 CET

El Grup Sol Meliá reobrirà el 21 de febrer l'antic hotel Hilton València, que ha tancat les portes el mes de juny passat després de més d'un any immers en el concurs de creditors del seu passat propietari, en virtut del contracte de lloguer subscrit amb el fons d'inversió Continental Property Investments (CPI) per operar l'establiment durant un termini de deu anys prorrogables.

El fins ara conegut com a Hilton València és un hotel de cinc estrelles ubicat a l'avinguda de les Corts Valencianes, front el Palau de Congressos, que va estar inaugurat oficialment en febrer del 2008. A penes un any després, el titular del jutjat del mercantil número 1 de València ha declarat el concurs voluntari de creditors de la mercantil propietària de l'hotel, propietat de Lal Bhagwandas Sirwani.

L'inversor libanès Boutros El Khoury, propietari de CPI, va comprar l'establiment a Sirwani per 42 milions d'euros després de resoldre la "complicada situació concursal i de tancament d'operacions" que es trobava l'hotel.

En un comunicat, la cadena mallorquina ha ressaltat que incorpora així "un dels establiments més moderns del país a la seva cartera", que ja incloïa la gestió de cinc establiments a València.

Amb la reobertura d'aquest "moderníssim hotel de 304 habitacions que ocupa la torre més alta de la ciutat" sota la marca Meliá, la companyia "avança en la seva estratègia de creixement recolzada en les grans oportunitats que ofereix el mercat".

Segons les mateixes fonts, el nou propietari de l'establiment hoteler ha decidit llogar-lo a Sol Meliá per deu anys prorrogables, amb l'objectiu d'"introduir l'eficiència en la gestió i l'excel·lència en el servei que dotin al magnífic establiment de la merescuda competitivitat i continuïtat".

Des de Sol Meliá han ressaltat que l'hotel "fins al seu tancament, ha rebut sempre les millors valoracions en els principals portals de viatges a internet" i "té una situació privilegiada en el principal pol de creixement de la ciutat, a l'estar ubicat en plena Avinguda de les Corts Valencianes, front el Palau de Congressos i el futur estadi de Mestalla, a deu minuts del centre".

"HOTEL DE REFERÈNCIA" PER A OCI I NEGOCIS

Per aquest motiu, la cadena considera que l'establiment, "sota la gestió i la marca Meliá, deu convertir-se a l'hotel de referència per a viatgers d'oci i de negocis, i un pol de la vida social i el 'afterwork' a València".

El nou Meliá Valencia Palacio de Congresos té 269 habitacions de diferents categories, dues suites presidencials i 33 suites, i "serà adaptat en la seva totalitat als estàndards i atributs de Meliá".

També té un gran centre de convencions de gairebé 2.000 metres quadrats, 18 sales de diferents capacitats, dos restaurants, spa, piscina i gimnàs, així com amb un 'Executive Lounge' a la planta 26 que serà reconvertit en un exclusiu 'The Level' en el nou Meliá i amb "algunes de les millors terrasses de la ciutat", tant a la primera com en la trentena planta.