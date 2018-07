Set persones resulten ferides lleus després de descarrilar un vagó del tren de Manacor

Actualizado 31/3/2008 14:40:40 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

Set persones han resultat avui ferides després de descarrilar un vagó del tren en el qual viatjaven procedent de Palma i amb destinació Manacor, segons van confirmar fonts de la Policia Local a Europa Press. Els ferits, afectats per diverses contusions, han estat traslladats a l'Hospital de Manacor, tot i que el seu estat no revesteix gravetat, van confirmar fonts del 061.

Els fets van ocórrer a les 9.45 hores, quan el tren hauria d'haver aturat a l'estació de Manacor, però que no fou possible i va topar contra la paret que es troba al final de la via, deixant set persones, que es trobaven a l'interior del segon vagó ferides lleus. Diverses ambulàncies del Servei d'Urgències del 061 es van traslladar fins al lloc i van procedir al trasllat dels ferits fins el centre hospitalari.

Fonts de la Policia Local van apuntar que els primers indicis assenyalen que el fet que les vies estiguessin mullades per la pluja haurie provocat que el comboi patinés i no pogués frenar a temps, si bé fonts de la Conselleria de Mobilitat destaquen que el tren no anava a excessiva velocitat.

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha obert una investigació per descobrir les causes exactes del succés i determinar si va ser l'estat de les vies el que va provocar que el tren no frenés a temps.

Al lloc del succés s'han desplaçat efectius de la Policia Local de Manacor i personal dels SFM. El servei ja ha estat restablert i funciona amb total normalitat a aquestes hores.