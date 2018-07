Thomàs conjura l'amenaça de vaga de metges amb un increment del 5% del pressupost de Salut en 2010

Actualizado 27/1/2010 15:10:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Salut i Consum del Govern, Vicenç Thomàs, va contrarestar les amenaces de vaga general que arriben des d'alguns sectors del col·lectiu dels metges de la xarxa pública de les illes, a l'anunciar avui que el pressupost del seu departament creixerà, "al llarg de l'any", en un 5%. El que compensarà, com a mínim en part, la retallada de 100 milions d'euros que va experimentar en l'aprovació inicial de les partides.

Així ho ha manifestat avui el màxim responsable de la sanitat balear, en un acte que va tenir lloc a l'Hospital de Son Llàtzer (Palma), on es va presentar el programa 'Formar-se en salut', dirigit a facultatius i personal d'infermeria del centre, i que consisteix a facilitar que aquests professionals puguin fer estades en clíniques de la resta de l'Estat i, fins i tot, internacionals, per millorar i ampliar la seva capacitació.

Thomàs ha assegurat "no tenir cap mena d'informació" sobre l'amenaça de vaga dels facultatius, perquè "no s'ha produït cap notificació" per part dels sindicats, amb els quals espera "reprendre i continuar" les negociacions amb aquest sector, del qual no té constància que mantingui pressions per aconseguir que es reforci el pressupost destinat a l'IB-Salut, després de reduir-lo de manera considerable en l'aprovació dels Pressupostos Autonòmics.

En aquesta línia, el conseller ha recordat que no té la "facultat de modificar a l'alça el pressupost" del seu departament, que ha estat aprovat en el seu moment pel Parlament balear, però ha assenyalat que "tinc la previsió de fer, al llarg de l'any, una ampliació", en la línia de les quals s'han produït en anys anteriors. Una mesura que servirà per "modular determinades coses", ha precisat el titular de Salut i Consum.

A més, ha admès que aquest tipus d'ampliacions pressupostàries 'sobre la marxa' van suposar en anys anteriors un repunt, respecte al total inicial, del 5% i, pel que fa al 2010, també "treballem amb aquesta hipòtesi", ha confirmat Thomàs, qui, mentre espera que es "faci efectiva", ha recordat que "és una cosa que els sindicats ja saben des de fa més d'un mes", gràcies als "canals d'informació" que mantenen oberts amb la Conselleria.

Tot i això, cap recordar que els sindicats UGT, CCOO, CSI-CSIF, USAE i Cemsatse van amenaçar el mes passat desembre amb la convocatòria d'una vaga general per a març d'aquest any si el Govern manté la retallada pressupostària prevista, de 100 milions d'euros respecte a les partides del 2009, alguna cosa que no pal·liaria l'increment anunciat avui pel conseller de Salut i Consum.