Thomàs ressalta que les negociacions amb el Sindicat Mèdic avancen dins d'un clima "bo i constructiu"

Actualizado 31/3/2008 17:18:13 CET

PALMA DE MALLORCA, 31 de març (EUROPA PRESS)

El conseller de Salut i Consum, Vicenç Thomàs, va ressaltar avui que les negociacions que s'estan portant a terme amb el Sindicat Mèdic de les Balears al voltant a les reivindicacions dels metges de les illes avancen dins d'un clima "bo, positiu i constructiu", pel que va mostrar el seu convenciment que pròximament s'assoleixi un acord concret entre les dues parts.

Després de la presentació d'una campanya a favor d'un ús racionalitzat dels medicaments, Thomàs va assenyalar que les converses s'estan mantenint amb "tranquil·litat" després que l'entitat sindical decidís, el passat 11 de març, ajornar la vaga dels sanitaris a l'espera que tant Govern com Sindicat arribin a acords concrets, malgrat puntualitzar que no hi ha una data determinada per a això.

"Això demostra que hem estat capaços d'asseure'ns", ha afirmat el titular de Salut i Consum, qui va expressar la seva confiança que es produeixin punts d'acostament que donin lloc a solucions específiques "bones per a les dues parts". Ara mateix hi ha establertes quatre taules de treball encarregades d'abordar de manera detallada les demandes dels diferents col·lectius sanitaris afectats.

En concret, els eixos entorn dels quals giren les reivindicacions dels metges fan referència a l'augment del preu de les hores de guàrdia, el reconeixement de la carrera professional, la consolidació de metges interins, el complement d'insularitat i els acords per a la millora dels metges interns residents (MIR).